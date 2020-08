Die Band Stürmer Deluxe tritt am 12. September im Biergarten auf.

Biergarten am Hallenbad in Wolfsburg wird zum blutigen Tatort

Kino, Konzerte und Lesungen stehen in den kommenden Wochen auf dem Programm im Biergarten des Hallenbades, wie die Hallenbad – Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH mitteilt.

Donnerstag, 13. August: Wapani

Mit Doubassin Sanogo kommt ein bekannter Musiker des westafrikanischen Landes Burkina Faso in den Biergarten. Doubassin Sanogo stammt aus einer Familie von Griots, Musiker im nordwestlichen Afrika, die die mündliche Tradition bewahren und überliefern.

Im Alter von sieben Jahren erlernte er traditionelle Tänze und später innerhalb der Familie das Spielen von verschiedenen afrikanischen Trommeln. Heute produziert er selbst erfolgreich Musik des Mandingo-Volkes, indem er Jazz, Blues und Reggae mit traditionellen afrikanischen Instrumenten zu einem eigenen besonderen Stil kombiniert. Neben Konzerten und Organisation von Festivals in Burkina

Faso und westafrikanischen Ländern gibt er mittlerweile erfolgreiche Konzerte in Europa.

Samstag, 15. August: Anthony Miller

Anthony Miller schreibt, singt und spielt seine eigenen Songs über den Weg zu sich, und was es bei dieser Reise alles zu entdecken gibt. Die zeitlose und weite Instrumentierung erinnert an einen Roadtrip durch Amerika.

2020 veröffentlicht Anthony Miller „El Palo Santo“. Eingebettet im Folk/Rock, Singer-Songwriter- Gewand erinnert „El Palo Santo“ an die guten alten Songs der 70er, ohne dabei altmodisch oder traditionell zu klingen.

In lyrischer Gestalt erzählen die Songs von Momenten im Leben, die dazu zwingen, Rückschläge oder Sackgassen aus einer anderen Perspektive zu sehen, sodass den schweren Zeiten durchaus auch etwas Gutes abgewonnen werden kann. Hoffnung und Mut werden getragen vom Sound alter Röhrenverstärker und Vintage-Gitarren.

Donnerstag, 20. August: Krimi-Lesung mit Musik, Tillmann Thiemig

Im August wird der beschauliche Biergarten des Hallenbads zum blutigen Tatort. Musikalisch begleitet von seinen langjährigen Weggefährten Heinrich Römisch (Bass und Sounds) und Elmar Vibrans (Piano) präsentiert der Vorsfelder Autor Tilman Thiemig in lauschiger Sommerabendatmosphäre seinen neuen Ostseekrimi Ahrenshooper Narrenspiel.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Darß-Liebhaber seinen Debütroman Ahrenshooper Todholz, der nicht nur auf der Halbinsel eine erfreulich große Resonanz fand und findet. Daher entschloss sich der Germanist, Dramaturg und Dozent, zum „Serientäter“ zu werden. Ungeachtet aller Widrigkeiten der letzten Monate liegt nun der noch druckfrische Folgeband vor.

Samstag, 22. August: Final Impact

2015 veröffentlichten die Jungs von Final Impact ihr Debütalbum „Turn The Page“. Sänger Till, Schlagzeuger Jonas, Bassist jc und Gitarrist Phil klingen auf ihrem zweiten Release „Dying ‚Til We Care“ abgeklärter, reflektierter und im positivsten Sinne erwachsener. Ihr Sound hat an Dynamik, Kraft und Druck noch einmal zugenommen.

Gepaart mit ihren kritischen, politischen und sehr persönlichen Texten, die auf der neuen Platte den Ton angeben, ist eine Scheibe entstanden, die man getrost als Frischzellenkur für den Punkrock in diesem Land bezeichnen darf. Final Impact treten mit ihrer neuen Platte den Beweis an, dass Punkrock auch in der heimischen Musikanlage oder im Autoradio richtig brennen kann.

Samstag, 29. August: Jonethen Fuchs

Ein vertrautes Gefühl – das hinterlässt Johnethen Fuchs. Ob verstärkt mit Band, im Akustik-Set-up oder solo in Singer-Songwriter-Manier: Der UK-inspirierte Fuchs hat ein

intuitives Gespür dafür, Texte und Melodien zum Treiben- und Träumen-lassen zu schreiben. Dabei fällt die Stimme aus dem Genre-typischen Rahmen: voluminöse Blues-Vocals, zart-weiches Falsett oder rotzig-rohe Rockröhre – der überraschend wandlungsfähige Gesang durchdringt die oft autobiografischen Songs mit Hingabe.

Samstag, 5. September: Emily’s Giant

Der Singer-Songwriter Emily’s Giant kommt erneut in den Biergarten. Mit außergewöhnlicher Stimme, einer Gitarre und einer Geige bietet Robert Groos-Albouts eine Mischung aus melancholischem Folk, Punk und Blues.

Emily’s Giant hört man das intuitive Gespür für Stimmungen, die vielen Zigaretten, das Rohe und die langen Abende an – daraus entstanden sind Songs voller Poesie und Klarheit.

Samstag, 12. September: Stürmer Deluxe

Stürmer Deluxe, eine Deutsch-Poprock-Coverband aus Wolfsburg, hat ein treffendes Motto: „Was nicht rockt, bringen wir zum Rocken!“ Und genau das spiegelt sich auch im Repertoire der Band wieder. So kann sowohl zu den alten Rockklassikern, aber auch zu neueren Pop-Rock-Songs mitgesungen werden. Ihre Freude auf der Bühne zu stehen und die Nähe zum Publikum sorgen für super Stimmung und eine tolle Party.

Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, Eintritt frei. Bei schlechter Witterung fallen die Veranstaltungen ersatzlos aus.

Open-Air-Kino

Freitag, 14. August: Das perfekte Geheimnis.

Freitag, 21. August: Die Känguru Chroniken.

Freitag, 28. August: Joker.

Freitag, 11. September: Once Upon a Time in Hollywood.

Open-Air-Kino freitags ab 21 Uhr. Eintritt 7 Euro. Tickets müssen online unter www.hallenbad.de erworben werden, keine Abendkasse!

