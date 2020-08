Wolfsburger Allersee ist einer der beliebtesten Seen

Allersee statt Ausland: In diesem „Corona-Sommer“ machen viele Deutsche Urlaub im eigenen Land oder unternehmen einfach ein paar Tagesausflüge. Und was gibt es da Schöneres, als sich an einem warmen Sommertag mit einem Sprung in einen Badesee abzukühlen? Dafür muss man meist nicht weit fahren, denn fast jede größere Stadt hat mindestens einen Badesee in der Nähe. Doch welcher See ist am schönsten? Holidu, die Suchmaschine für Ferienhäuser, hat die zehn beliebtesten Seen in Niedersachsen auf Instagram ermittelt.

Ausschlaggebend war die Anzahl der Erwähnungen unter dem entsprechenden Hashtag

Ausschlaggebend für die Auswertung sei die Anzahl der Erwähnungen unter dem entsprechenden Hashtag, mit dem Nutzer ihre Bilder auf Instagram versehen, teilt das Unternehmen mit.

Der Wolfsburger Allersee landete mit 6004 Treffern auf Platz acht der Rangliste

Der Wolfsburger Allersee landete mit 6004 Treffern auf Platz acht der Rangliste. Auf Platz eins landete mit 93.441 Treffern der Maschsee in Hannover. In unserer Region belegt der Salzgittersee mit 6043 Treffern Platz sieben, der Tankumsee mit 5577 Treffern Platz zehn.

red