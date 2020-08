22-Jähriger randaliert und beschädigt Autos in Wolfsburg

Am Donnerstagmorgen gingen gegen 2.33 Uhr zeitgleich mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Anwohner der Straße Wellekamp meldeten eine randalierende Person vor ihrem Haus, wie die Polizei mitteilt. Der Mann mit nacktem Oberkörper schreie laut herum und schlage auf abgestellte Fahrzeuge ein, hieß es.

Der 22-jährige Wolfsburger stand stark unter Alkoholeinfluss

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und fand auf dem Parkplatz nahe einer Tankstelle einen 22-jährigen Wolfsburger vor, der stark unter Alkoholeinfluss stand. Mehrere Zeugen meldeten sich bei den Beamten und erklärten unabhängig voneinander, dass sie den Mann dabei beobachtet hätten, wie er laut schreiend vor dem Mehrparteienhaus im Wellekamp herumgelaufen sei.

Der Mann schlug und trat auf Autos ein und zerstörte Verglasungen im Treppenhaus

Dabei habe er auf Fahrzeuge eingeschlagen oder eingetreten und diese beschädigt. Außerdem habe er zwei Verglasungen in einem Treppenhaus zerstört und einen Baustellenzaun umgestoßen. Die Beamten sahen sich die Fahrzeuge an und stellten ein abgerissenes Scheibenwischerblatt und Beulen an mehreren Autos fest. Die Polizisten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Dienststelle, wo er seinen Rausch ausschlief.

red