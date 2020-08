Weg damit!

Der VfL Wolfsburg führt bekanntlich derzeit eine interne Identifikationsdiskussion auf der Basis einer großen Umfrage unter Fans. Ziel ist die Steigerung der in den vergangenen Jahren zurückgegangenen Sympathiewerte. Ich finde schon mal sehr sympathisch, dass die Profis aktuell auf dem alten Trainingsplatz zwischen VW-Arena und Berliner Brücke trainieren. Anders als im Fall des abgeschotteten Trainingsfeldes am VfL-Center müssen die Spieler hier beim Verlassen des zwar auch umzäunten Platzes auf dem Weg in die Kabinen der VW-Arena an den zum Zuschauen gekommenen Fans vorbei und können angesprochen werden. Klar, in Corona-Zeiten üben sich auch die Anhänger vorbildlich in Zurückhaltung. Aber grundsätzlich halte ich das für den richtigen Weg. Was ich mir in dem Zusammenhang wünsche, ist, dass die zum Sichtschutz aufgehängten Banner, die nur das Zuschauen von der unverhängten Nord-Seite zulassen, wieder wegkommen. Den Sinn dahinter habe ich nie verstanden.

