Wolfsburger Polizei fahndet nach verdächtigem Diebes-Duo

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein Ermittlungsrichter nun die öffentliche Fahndung nach zwei unbekannten überregional arbeitenden Tätern genehmigt, die des Diebstahls in besonders schweren Fällen von Bargeld aus Spielautomaten beschuldigt werden. Nach aufwendigen Ermittlungen kommt das gesuchte Duo sowohl für zwei Taten in Wolfsburger Spielhallen als auch für eine Tat im Bundesland Nordrhein-Westfalen in Frage, schreibt die Polizei.

Wer kennt die beiden Männer? Foto: Polizei

Nach derzeitigem Erkenntnissen suchten die Tatverdächtigen am 12. Juli 2019 eine Spielhalle in der Poststraße und acht Tage später, am 20. Juli 2019, einen Spielsalon am Detmeroder Markt in Wolfsburg auf. In beiden Fällen gelang es den Unbekannten trotz Spielbetriebs, mit brachialer Gewalt mehrere Spielautomaten aufzubrechen. Zusammen erbeutete das Duo an beiden Tatorten mehrere tausend Euro Bargeld. Da die Taten zunächst unbemerkt blieben, gelang den Tätern seinerzeit mühelos die Flucht.

Der eine Täter wird auf 45 bis 55, der andere auf 50 bis 60 Jahre geschätzt

Ermittler schätzen den ersten Täter auf 50 bis 60 Jahre ein. Er sei Brillenträger, habe lichtes Haar und eine normale Figur mit Bauchansatz. Sein Komplize wird auf 45 bis 55 Jahre vermutet. Er habe ein Cap, eine Latzhose und eine schwarze Umhängetasche getragen. Die Beamten des zweiten Fachkommissariates der Wolfsburger Polizei nehmen Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern unter (05361) 46460 entgegen.

red