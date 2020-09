Wolfsburger Girke hält Landesrekord seit 52 Jahren

Am 13. Juni 1968 lief der 27-jährige Werner Girke vom VfL Wolfsburg in Paris die 5000 Meter in 13:37,0 Minuten. 52 Jahre später steht Girke mit dieser Zeit noch immer auf Platz 1 der niedersächsischen Bestenliste. Girke gehörte in den 1960er-Jahren zu den besten Mittelstrecklern in Europa. Am heutigen Freitag, 4. September, wird der einstige Top-Leichtathlet 80 Jahre alt.

Dank des VfL-Präsidenten

„Wir freuen uns für Werner Girke und gratulieren ihm zu seinem Ehrentag“, sagt Professor Peter Haase, Präsident des VfL Wolfsburg e. V. „Werner Girke hat als aktiver Leichtathlet die Farben des VfL in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren mit Stolz national und international vertreten. Dafür gebührt ihm ein großer Dank. Sein Name ist untrennbar mit den Erfolgen der Leichtathletik im VfL verbunden.“

Den Geburtstag verbringen Girke und seine Frau Monika, mit der er seit 52 Jahren verheiratet ist, in ihrer Detmeroder Wohnung. Tochter Birgit arbeitet als Lehrerin in Bochum. Eine Geburtstagsfeier wird es nicht geben. Der Jubilar erkrankte vor acht Jahren am Guillain-Barré-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine seltene Erkrankung der Nervenbahnen. Monatelang kämpfte sich Girke in Krankenhäusern und Reha-Kliniken zurück ins Leben. Heute ist er auf einen Rollstuhl und die liebevolle Unterstützung seiner Frau angewiesen, er leidet dauerhaft unter starken Schmerzen.

Karriere in 24 Fotoalben

Der ehemalige Wolfsburger Spitzenleichtathlet Werner Girke feiert am 4. September 2020 seinen 80. Geburtstag. Foto: Markus Kutscher

Die vergisst Girke für einen Moment, wenn er ausführlich und detailliert von seinen sportlichen Erfolgen erzählt. In 24 braunen Fotoalben hat er in liebevoller Handarbeit Erinnerungen an seine Läufer-Karriere gesammelt. „Ich habe so viel erlebt. Eigentlich müsste ich ein Buch schreiben“, sagt Girke schmunzelnd. In der Detmeroder Wohnung erinnern überall Pokale, Wimpel, Medaillen, Urkunden und Fotos an die erfolgreiche Sportlerzeit. „Im Keller stehen noch mehr Sachen“, ergänzt Monika Girke, die als junge Frau eine national erfolgreiche Skilangläuferin war.

VfL-Anmeldeformular im Auffanglager unterschrieben

Werner Girke wurde am 4. September 1940 im polnischen Grabik geboren. Kurz vor dem Mauerbau, am 29. Januar 1961, war der gelernte Maschinenschlosser und spätere VW-Mitarbeiter über Berlin aus der DDR geflohen. Als er ins Auffanglager Friedland kam, wartete dort schon ein Anmeldeformular des VfL Wolfsburg auf ihn. Im Westen hatte sich schnell rumgesprochen, dass ein ehemaliger DDR-Jungendmeister geflüchtet war. Girke unterschrieb das Formular, zog anschließend in die damalige Leichtathletik-Hochburg Wolfsburg und ist bis heute Vereinsmitglied.

Elfmal deutscher Meister

Girke holte zahlreiche Landestitel über 3000 und 5000 Meter, wurde elfmal deutscher Meister, 1967 in Prag Hallen-Europameister und startete 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt. Dort machte ihm die Höhenluft so zu schaffen, dass er den Endlauf über 5000 Meter in 15:20 Minuten verpasste. „In dieser Höhe kamen wir Flachländer einfach nicht zurecht“, erinnert sich Girke an das Rennen im Oktober 1968 in 2300 Metern Höhe. Dennoch sagt er: „Die Olympischen Spiele sind das Größte im Leben eines Sportlers.“

150.000 Kilometer gelaufen

Mehr als 500 Rennen hat Girke in seiner Laufbahn absolviert. Er bestritt 32 Länderkämpfe für Deutschland, startete unter anderem in Chile, Indonesien, Pakistan und Finnland. In besonderer Erinnerung ist ihm auch der Silvesterlauf 1972 im brasilianischen Sao Paulo geblieben. „Dort herrschte eine tolle Atmosphäre.“ Geschätzte 150.000 Kilometer ist Girke in seinem Leben gerannt, mehr als 200.000 Kilometer mit dem Rad gefahren. Das sportliche Geschehen in Wolfsburg und der Welt verfolgt Girke noch ganz genau. Als erstes liest er morgens den Sportteil. „Mit Deniz Almas hat der VfL einen jungen und sehr guten 100-Meter-Läufer“, freut sich Girke, der 1966 und 1968 zum Wolfsburger Sportler des Jahres gewählt wurde und 1967 den Titel mit der Waldlauf-Mannschaft des VfL gewann.

Bestzeiten:

3000 Meter: 7:55,4 min am 24.9.1969 in Berlin.

Meile (1609 Meter): 4:00,4 min a, 7.9.1971 in Berlin.

5000 Meter: 13:37,0 min am 13.6.1968 in Paris.

10.000 Meter: 28:42,0 min am 2.6.1972 in Eschweiler.