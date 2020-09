Volkswagen-Belegschaft Wolfsburg spendet 20.000 Euro

Nicole Kösling und Marcus Kirste übergaben die Spende in Höhe von 20.000 Euro an Kerstin Hubert-Fricke, Markus Müller und Tanja Heitling (v. l.) von der Lebenshilfe Gifhorn.

Wolfsburg. Die Volkswagen-Belegschaft in Wolfsburg und das Unternehmen spenden 20.000 Euro an die Lebenshilfe Gifhorn gGmbH.

Über eine Spende in Höhe von 20.000 Euro von der Volkswagen-Belegschaft in Wolfsburg und dem Unternehmen freute sich jetzt die Lebenshilfe Gifhorn gGmbH. Der Betrag dient laut Pressemitteilung dem Kauf eines VW Crafter mit AMF Bruns Schwenklift für das Wohnheim „Ernst-Calberlah-Haus“.

Die Bewohnerinnen und Bewohner mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung könnten so künftig Arztbesuche, alltägliche Erledigungen und Ausflüge flexibel wahrnehmen und gestalten.

Den symbolischen Spendenscheck überreichte jetzt Betriebsrat Marcus Kirste gemeinsam mit Nicole Kösling, Leiterin Personal des Volkswagen Werks Wolfsburg, an Markus Müller und Tanja Heitling, Geschäftsführung der Lebenshilfe Gifhorn gGmbH, und an Kerstin Hubert Fricke, sie ist Leiterin des Wohnheims „Ernst-Calberlah-Haus“.

„Inklusion bedeutet gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen Aspekten. Mobilität ist dafür die Grundvoraussetzung. In Zukunft können die Bewohnerinnen und Bewohner des ‚Ernst-Calberlah-Hauses‘ mit einem neuen Crafter genau diese Mobilität leben. Die Kolleginnen und Kollegen bei VW wissen, wie wichtig das ist und unterstützen dieses Projekt gerne“, sagte Betriebsrat Marcus Kirste.

Insgesamt 32 Menschen mit geistiger sowie auch körperlicher Beeinträchtigung und hohem Assistenzbedarf bietet das „Ernst-Calberlah-Haus“ ein Zuhause, heißt es in der Mitteilung. Die Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen sich am Haushalt und werden so in ihrer Selbstständigkeit gefördert.

red