Wie viel Wirtschaft verträgt die Natur? – Schau in Wolfsburg

Am heutigen Freitagabend um 18 Uhr geht „Fjármálahljóð“ – das heißt so viel wie Finanzgeräusche – an den Start. Das Projekt wurde von Philipp Valenta erarbeitet und ist bei „Junge Kunst“ in der Schillerstraße zu sehen. Eine Ausstellung, besser noch eine facettenreiche Installation, die sich mit dem Gedanken beschäftigt: „Wie viel Wirtschaft verträgt die Natur, und wie viel Natur verträgt die Wirtschaft?“

Videoarbeiten und selbst komponierte oder zusammengestellte Klänge

Island diente dem Künstler, der diesem Land sehr verbunden ist, als Paradebeispiel für eine Ausgangslage, die zu Konfrontationen führen könnte und führt. Island sei ein Staat, der widerspiegele, welche Auswirkungen eine Finanzkrise wie jene von 2008 auf die Gesellschaft haben könne. So formuliert der kreative Kopf Valenta seine Gedanken zum Projekt. Er ist ein Multitalent, das, neben der Beschäftigung mit bildender Kunst, Klavier und mehrere Flöten spielt.

Die Exposition in Wolfsburg zeigt Videoarbeiten, außerdem hört der Besucher vom Künstler selbst komponierte oder zusammengestellte Klänge. Sie passen akustisch zu den Grafiken sowie den Fotos. Die genreübergreifende Palette der Werke, präsentiert auf beiden Etagen der Kunst-Galerie, spricht für Vielfalt. Das ist einer der Gründe, weshalb Vereinsvorsitzender Frank Hocke und sein Vorstandsteam sich entschieden haben, Philipp Valenta mit seinen Arbeiten nach Wolfsburg zu holen.

Zur Werkpräsentation wird ein begleitender Katalog aufgelegt

Mehr noch: Der junge Mann, er hat bereits internationale Meriten erworben, erhält bei „Junge Kunst“ die diesjährige Großausstellung. Was zur Folge hat: Zur Werkpräsentation wird ein begleitender Katalog aufgelegt. Der sei als Erweiterung der Ausstellung geplant und werde „über das Format einer reinen Dokumentation hinausgehen“, heißt es im Vorfeld. Finanziell gefördert wird das Katalog-Projekt durch Volkswagen.

Benita von Maltzahn, die Leiterin des VW-Kulturprogramms, äußerte: „Uns als Unternehmen ist es besonders wichtig, die kulturelle Vielfalt in der Region zu stärken. Und jungen Kulturschaffenden die Möglichkeit zu geben, sich in kleinen, mittleren und großen Ausstellungsräumen zu erproben und weiterzuentwickeln. Eine solche Bühne schafft der Verein Junge Kunst mit einem leidenschaftlichen Engagement seit 20 Jahren.“

Außerdem wird die große Videowand an der Autostadt mit Valenta-Werken bespielt

Die Präsentationen von Philipp Valenta bleiben nicht auf die Räume in der Schillerstraße beschränkt. Der gebürtige Hattinger wird außerdem bei der am 24. September beginnenden „Phanomenale“ mitwirken. Außerdem wird die große Videowand an der Autostadt mit Valenta-Werken bespielt. Die Ausstellungseröffnung beim Verein „Junge Kunst“ wird fürs Netz aufgezeichnet. Wegen der Corona-Maßnahmen dürfen sich nämlich nur fünf Leute gleichzeitig in der kleinen Galerie aufhalten.

Frank Hocke und Rita Werneyer von Volkswagen sprechen einleitende Worte, die freie Kuratorin Julia Katharina Thiemann gibt eine Einführung. Simone Arndt von Junge Kunst wird künftig Gäste durch die Exposition führen. Sie kündigte mit leicht scherzhaftem Ton an: „Ich werde mir von Phillip einen genauen Plan erstellen lassen.“