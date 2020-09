Wolfsburger wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Hat ein 54-jähriger Wolfsburger die damals 13-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin unsittlich berührt oder nicht? Im Prozess vor dem Amtsgericht stand Aussage gegen Aussage. Die Richterin glaubte dem Mädchen und verurteilte den 54-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Nachdem am ersten Verhandlungstag der Angeklagte die Tat bestritten hatte, wurde die Verhandlung nun mit der Aussage des Mädchens und deren Mutter fortgesetzt. Das Mädchen bestätigte auch vor Gericht die Aussage, die es bereits bei der Polizei gemacht hatte.

Die Mutter bekam nichts vom Geschehen mit

Demnach habe der 54-Jährige an einem Tag im Sommer 2018 zu Hause auf dem Sofa gesessen und Fußball geschaut. Da habe er die damals 13-Jährige auf seinen Schoß gezogen und ihr zunächst den Rücken gekrault. Dann habe er ihr an die Brust gefasst. Schockiert sei sie daraufhin in ihr Zimmer gelaufen. Die Mutter befand sich an jenem Tag ebenfalls in der Wohnung, hielt sich aber in einem anderen Raum auf und bekam daher nichts vom Geschehen mit.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe

Der Angeklagte hatte die Tatvorwürfe bereits am ersten Verhandlungstag vehement bestritten. „Das stimmt nicht“, sagte er. Die vier Kinder seiner damaligen Lebensgefährtin habe er wie seine eigenen angenommen. Die 13-Jährige habe ihn jedoch nie so richtig gemocht. Nur so könne er sich erklären, dass sie ihm diese Vorwürfe mache. Der 54-Jährige berichtete, wie er innerhalb von vier Jahren dreimal aus der gemeinsamen Wohnung ein- und ausgezogen sei. Er gehe davon aus, dass das Mädchen ihn mit ihrer Aussage aus der Wohnung haben wolle.