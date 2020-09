Wolfsburg. 30 Bilder sind bis zum 12. September in der City-Galerie Wolfsburg zu sehen – entstanden durch die Förderung von Aktion Mensch.

Auszubildende des CJD stellen in Wolfsburg Kunstwerke aus

Lampenfieber beherrschte die Szenerie am Mittwochvormittag bei der Eröffnung der Vernissage „Malen im Rhythmus der Musik“ in der City-Galerie Wolfsburg. Für acht Auszubildende des CJD (Christliches Jugenddorf) Wolfsburg, Gesundheit und Rehabilitation im Verbund Süd-Ost Niedersachsen ist es eine Premiere, denn zum ersten Mal zeigen sie ihre Bilder in der Öffentlichkeit, wie das CJD Wolfsburg mitteilt.

Ausstellung ist ein Experiment für die jungen Menschen und das Center-Management

Bis zum 12. September sind 30 Kunstwerke in der City-Galerie zu bestaunen. Ermöglicht haben diese Ausstellung Center-Manager Marvin Schaber und die Aktion Mensch, die das Projekt finanziell gefördert hat. Die Ausstellung ist nicht nur für die jungen Menschen ein Experiment, sondern auch für das Center-Management. „Dass wir von Marvin Schaber, die Möglichkeit erhalten haben, die Werke hier zu präsentieren, ist einfach genial“, freut sich Kirsten Kolbe, Bereichsleiterin des CJD Wolfsburg, über die Kooperation. Schaber habe auf die Anfrage zu einer Ausstellung völlig offen reagiert und sich gefreut, den Besuchern der Einkaufsgalerie einen besonderen Anziehungspunkt anbieten zu können, denn Kultur halte Schaber für wichtig und wolle diesen Punkt auch künftig in die Planung von Veranstaltungen aufnehmen.

Brücken bauen zwischen Kultur, Ausbildung und Kunst

Die Eröffnungsrede hielt Uwe Klaue, Fachbereichsleiter CJD Wolfsburg, und er zollte den Kunstschaffenden des CJD viel Lob und Anerkennung. Auch der Ort sei der richtige, so der Fachbereichsleiter, denn hier könnten Brücken zwischen Kultur, Ausbildung und Kunst gebaut werden.

Passanten können einen Preis gewinnen

Damit Besucher sich darüber hinaus mit den Bildern befassen und das CJD näher kennenlernen, ist ein Preisausschreiben auf einem Flyer platziert. „Mit etwas Glück, können Passanten einen Preis gewinnen“, ermutigt Kirsten Kolbe die Gäste. „Also mitmachen!“

Zum Start des Malkurses seien die Künstler skeptisch gewesen, was mit dem Projekt auf sie zukommen werde. Kommentare wie „Malen, das kann ich nicht“ oder „Nach Musik das geht gar nicht“ seien die ersten Äußerungen gewesen und doch habe sich die Gruppe von Mal zu Mal mehr auf die künstlerischen Malstunden eingelassen.

Die Ausstellung „Malen im Rhythmus der Musik“ ist bis zum 12. September in der City-Galerie Wolfsburg, Porschestraße 45, zu sehen.

red