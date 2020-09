Einbrecher stehlen Geld und Tablet aus Detmeroder Blumenladen

Die Polizei sucht Hinweise zu dem Einbruch in der Nacht zum Dienstag in Detmerode.

Wolfsburg. Die Tat am Detmeroder Markt fand in der Nacht zum Dienstag statt. Ein Einbruch in ein benachbartes Friseurgeschäft misslang.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Detmerode in einen Blumenladen ein und erbeuteten wenig Münzgeld und ein Tablet. Bei der Aufnahme des Tatortes am Detmeroder Markt zeigte sich, dass die Einbrecher die Eingangstür des Geschäftes gewaltsam geöffnet hatten und danach offenbar gezielt nach Bargeld und Wertsachen suchten, schreibt die Polizei.

Außerdem versuchten die Täter, im selben Tatzeitraum auch in ein Friseurgeschäft des Einkaufszentrums einzusteigen, dies misslang jedoch. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Unbekannten gestört fühlten und deswegen ihr Vorhaben abbrachen. Beide Taten wurden am Morgen zu Geschäftsbeginn entdeckt. Hinweise: (05361) 46460.

red