Falsche Handwerker ergaunern von Vorsfelder Seniorin 1600 Euro

Angebliche Dachdecker haben sich in Vorsfelde bei einer über 80 Jahre alten Seniorin 1600 Euro ergaunert. Die betrügerischen Handwerker gaben laut Mitteilung vor, das Dach der Hausbesitzerin reparieren zu wollen und verlangten einen Vorschuss, um Baumaterial zu kaufen. Mit dem Bargeld verschwanden die Täter jedoch, ohne ein Handschlag getan zu haben.

Den Ermittlungen nach fuhr das Duo am 2. September mit einem weißen Bulli vor, klingelte an der Haustür und bot Dachreparaturarbeiten an. Nach einer kurzen Dachinspektion mit einer Leiter stellten die Unbekannten fest, dass das Dach unbedingt gemacht werden müsse. Man brauche jedoch eine Vorauszahlung in Höhe von 1600 Euro, das erforderliche Material zu besorgen. Tags drauf wollten die Handwerker eigentlich zur Tat schreiten. Als das Duo jedoch nach einer Woche sich nicht mehr meldete, erstattete die Rentnerin bei der Polizei Anzeige.

Die Täter tragen in der Regel Handwerkerkleidung

Polizeiberater Mario Dedolf kennt diese Masche: Wie in diesem Fall verlangen die angeblich versierten Fachleute stets Bargeld. Gutgläubig übergab hier das Opfer gleich 1600 Euro in bar und erhielt weder eine Quittung noch die Firmenanschrift. Der Kriminalhauptkommissar weiß, dass die Täter in der Regel Handwerkerkleidung tragen.

Sie drängen auf die Durchführung der angeblich nicht aufschiebbaren Dachreparaturen und fordern stark überhöhte Preise. Oftmals werden ältere Mitmenschen ausgewählt, wohl in der Hoffnung, dass denen die überteuerten Preise nicht auffallen. Die Senioren werden überrumpelt und sind oft sogar dankbar, so der Präventionsexperte, wenn ihnen solche arbeitsaufwendigen Arbeiten abgenommen werden, zumal sie sich mit handelsüblichen Preisen für derartige Leistungen nicht auskennen.

Bei Zweifeln sollten Vertrauensperson hinzugezogen werden

Daher rät Dedolf generell zur Vorsicht bei Angeboten an der Haustür. Dies gilt besonders, wenn auf eine Bargeldanzahlung bestanden wird. Es sei wichtig vor Beginn von Arbeiten, sich nach den handelsüblichen Preisen ortsansässiger Anbieter zu erkundigen. Im Zweifelsfalle sollte eine Vertrauensperson wie Kinder, Verwandte oder Nachbarn zu den Verhandlungen hinzugezogen werden..

red