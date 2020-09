Diebe stehlen in Wolfsburg Taschen aus zwei LKW

Diebe haben aus den Fahrerkabinen von zwei LKW Taschen gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Eine Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 5 Uhr. Der LKW stand laut Mitteilung der Polizei zum Entladen von Waren an der Entladerampe des Rewe-Supermarktes in der Laagbergstraße. Die Fahrerkabine sei geschlossen, aber nicht verschlossen gewesen. Bislang unbekannte Täter stahlen den Rucksack des LKW-Fahrers.

Ein LKW stand an der Entladerampe des Aldi-Supermarktes im Südkopf-Center

Die gleiche Tat ereignete sich am Samstag zu etwa gleicher Uhrzeit. Ein LKW stand an der Entladerampe des Aldi-Supermarktes im Südkopf-Center. Auch hier entwendeten die Täter eine Tasche des LKW-Fahrers, die sich in der nicht verschlossenen Fahrerkabine befunden habe.

red