Wohnmobil brennt in Wolfsburg aus – 20.000 Euro Schaden

Am Montagmittag ist ein Wohnmobil auf einem Firmengelände an der Zollstraße/Ecke Sandkrugstraße in Reislingen komplett ausgebrannt. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mindestens 20.000 Euro.

70-Jähriger bereitet Essen zu und muss plötzlich ins Klinikum – er vergisst das Essen auf dem Gasherd

Wie die Polizei mitteilt, habe der 70-jährige Wohnmobilfahrer aus Singen in Baden-Württemberg Essen auf dem Gasherd zubereiten wollen, als er wegen eines plötzlichen Krankheitsfalls sein Fahrzeug verließ, um das Klinikum aufzusuchen. Er habe das Essen auf dem Herd vergessen, das sich vermutlich entzündete, sodass das Wohnmobil Feuer fing und zwei Gasbehälter explodierten. Die Feuerwehr brachte die Brandstelle unter Kontrolle.

red