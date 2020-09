Vorsfelder Blumenkommission verteilt wieder fleißig Punkte

Die acht Teams der Vorsfelder Blumenkommission sind unterwegs auf der dritten und letzten Begehung des Jahres. Die insgesamt 19 Jury-Mitglieder verteilen wieder fleißig Punkte für die schönsten Vorgärten und Balkone im Ort. Wenn alle Mappen zurück sind, wird ausgewertet und der Sieger ermittelt, schreibt der Heimatverein Vorsfelde.

„Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr eine richtige Ehrung gibt“, wird Claus Lamek, Mitglied der Kommission, in der Mitteilung zitiert. Ein Trend zum Blühgarten sei in Vorsfelde festzustellen, das Bewusstsein für Bienen und Co. werde größer.

Drei Spaziergänge pro Jahr und ein Abendessen

Die Blumenkommission freut sich über personelle Unterstützung. Wer Interesse hat mitzumachen, kann sich bei Roland Polze unter (05363) 40446 melden. Die Gruppe geht dreimal im Jahr für ein bis zwei Stunden in Vorsfelde spazieren – als Dank für den Einsatz gibt es ein Abendessen.

red