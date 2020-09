In diesem Häuserblock in Westhagen in Wolfsburg hat sich das Unglück zugetragen.

Am späten Donnerstagabend kam es in Westhagen in einer Wohnung in der Halberstädter Straße nach Informationen unserer Zeitung zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei soll ein Mann erstochen worden sein.

Die Polizei Wolfsburg hat den Einsatz gegenüber unserer Zeitung bestätigt, nach Angaben auf Facebook starb eine Person noch am Tatort. Es gab mehrere Schwerverletzte und auch Festnahmen.

