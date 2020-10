Vor den Plänen für ein neues Quartier entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße mit Geschäften, Wohnungen und Büros für tausende Menschen steht ein großes Wenn: Dass die Volkswagen-Parkplätze in der Wolfsburger Innenstadt bebaut werden können.

Die Entscheider im Rathaus und bei Volkswagen müssen sich einig werden, wie sich mehr als 5000 Stellplätze an den Tunneln zum Werk ersetzen lassen. Die Verfasser des vom Büro Albert Speer und Partner entworfenen Masterplans Nordhoffachse zeigen eine Lösung auf, genauso wie Varianten für einen sanften Übergang.

Der Wolfsburger Stadtumbau könnte am Tor 17 beginnen

Sie gehen davon aus, dass die Transformation der Wolfsburger Innenstadt auf dem Parkplatz am Tor 17 beginnt. Die Signa-Gruppe hat angekündigt, am Nordkopf investieren zu wollen. 1670 Stellplätze für VW-Mitarbeiter befinden sich dort.

Diese Mitarbeiterparkplätze könnten durch zwei Parkhäuser mit je 835 Plätzen an Ort und Stelle ersetzt werden. Das ist die eine Strategie. Die Alternative lautet, den Bereich komplett freizumachen und zwei größere Parkhäuser am Tor 6 zu errichten. Vorbild: das 110 Meter lange und etwa 14 Meter hohe Parkhaus am Tor Sandkamp. Die Wege zu den Tunneleingängen sollen Kleinbusshuttles, eine Seilbahn oder ein Skywalk erleichtern, auch die Nutzung von E-Rollern und Ähnlichem gilt es aus Sicht der Planer zu fördern.

Schnellbussystem soll dazu verlocken, Autos am Wolfsburger Stadtrand zu lassen

Das sind die kurzfristigen Lösungen. Vorgeschlagen wird, auf abbaubare Parkhäuser zu setzen. „Das Ziel sollte es sein, die derzeitigen Mitarbeiterparkplätze südlich des Kanals sukzessive für die neuen Nutzungen auch ohne temporäre Parkhäuser freizuräumen“, heißt es im Bericht zum Masterplan.

Auf Dauer empfehlen die Verfasser jedoch die Etablierung des bereits gutachterlich geprüften Schnellbussystems mit Park-and-Ride-Anlagen am Stadtrand und Verbindungen bis ins Volkswagenwerk. Außerdem eine verkehrliche Nordanbindung des Werkes an die A39, zusätzlichen Parkraum nördlich des Mittellandkanals sowie eine bessere Auslastung der Parkanlagen. Und schließlich den Bau eines Regionalbahnhofes an der Brücke Oststraße.

Lässt Volkswagen Schnellbusse und Fahrräder ins Werk?

Das sogenannte Qualitätsbusnetz soll Pendler durch Bequemlichkeit aus ihren Autos locken: Statt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße im Stau zu stehen, dann einen Parkplatz zu suchen, zu Fuß zu den Werks-Bushaltestellen zu laufen und mit dem Bus in die Nähe ihres Arbeitsplatzes zu fahren, könnten sie ihre Wagen auf einer der neuen Park-and-Ride-Anlagen abstellen, in den Schnellbus steigen, im Internet surfen, während er auf einer separaten Spur mit grüner Welle am Stau vorbeifährt, und im Werk gleich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes aussteigen.

Stellt sich die Frage, ob dies gewollt ist. Einigkeit, heißt es im Masterplan zu den Verkehrsfragen, bestehe darüber, dass die Entwicklung nicht schlagartig, sondern schrittweise und in enger Kooperation mit Volkswagen erfolgen müsse. Die Verbesserungsfähigkeit der aktuellen Situation sei belegt. „Eine Umsetzung erfordert die Bereitschaft des VW-Konzerns.“ Die Verfasser empfehlen, sowohl eine Führung der Schnellbusrouten durch das Werk zu prüfen als auch eine Öffnung des Werksgeländes für Radfahrer.

Qualitätsbusnetz kostet 147 Millionen Euro

Die andere Frage ist, ob im Wolfsburger Rat die Bereitschaft besteht, für das Schnellbussystem hohe Kredite aufzunehmen. Laut einem 2019 vorgestellten Gutachten wäre eine 147-Millionen-Euro-Investition nötig.

