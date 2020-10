Die Abenteurer werden in Wolfsburg „Phiz“-Champions

Die „Phiz"-Champions 2020 heißen Sandra Vucovic und Joachim Franz. Das Duo „Abenteuer", beide sind Geschäftsführer des Abenteuerhauses, setzte sich am Donnerstag beim Live-Quiz des Planetariums im Rahmen der Phaenomenale nach witzigen, unterhaltsamen und manchmal kniffligen Momenten gegen die Konkurrenz durch. Unter der Sternenkuppel waren das: Das Team „Theater“ mit Intendant Dirk Lattemann und Andrea Haupt von der Figurencompagnie, das Duo Jana Herde (Wobstories) und Christopher Hesse (Congresspark) als Team „Medien und Handel“ sowie Dorothea Balistreri von der Italienischen Konsularagentur und Brenda Frey von der Autostadt als Mannschaft „Kultur und Bildung".

Sieger beantworten sieben von acht Fragen richtig

Die Sieger waren am Ende „baff", dass sie 7 von 8 Fragen richtig beantwortet hatten. Ihre erste Äußerung zur Veranstaltung: „Ein tolles Format in einer beeindruckenden Atmosphäre.“ Die Moderation oblag der Planetariumsprokuristin Eileen Pollex und ihrer Kollegin Julia Lanz Kröchert. Die Beiden führten locker und amüsant durch die Quizrunde und kleinere Premierenpannen überbrückten sie flexibel, was die Sache noch sympathischer machte. Es war, so Eileen Pollex, das erste öffenliche (Live-)Quiz in der Geschichte des Planetariums und der Phaenomenale, die am Donnerstag zu Ende ging. Das „Wolfsburger-Promi-Raten“ setzte, was lockere Unterhaltung anbetrifft, den sprichwörtlichen Punkt aufs „i". Die Wolfsburger an sich hatten während der Phaenomenale-Woche Gelegenheit gehabt, an der Phiz-Online-Version ihr Wissen rund um die VW-Stadt und weitere Bereiche unter Beweis zu stellen. „Die Beteiligung war sehr gut", resümierte Eileen Pollex. „An jedem Tag gab es zwischen 20 und 30 Leute, die alle Fragen richtig beantwortet hatten und in die Tagesgewinner-Lostrommel wanderten."

Das „Phiz“ ist eine Mixtur aus Wissen und Raten

Nun den Blick aufs Live-Geschehen am Donnerstagabend gerichtet. Das Quiz war eine anregende Mixtur aus Wissen und Raten bei den Schätzfragen sowie fixem Reaktionsvermögen. Denn ein Buzzer war auch bei Phiz-Live mit im Spiel. Die Fragen stellten nicht nur die Moderatorinnen. Zugeschaltet waren im Rahmen der digitalitätsfördernden Phaenomenale-Veranstaltung auch Fragesteller wie Davy Champion vom Phaeno oder Frank Rauschenbach vom Kulturzentrum Hallenbad. Der Vertreter des Science Centers vom Nordkopf wollte wissen: „Wie hoch ist der Feuertornado im Phaeno? 20 Meter, 6 Meter oder 2 Meter?“ Einigkeit bei allen vier Teams. Antwort B, 6 Meter sollten es sein. Richtig! Im Gleichschritt marschierten die Quiz-Kombattanten durch die ersten Runden.

Bei der Frage nach der Nationalität der „Centaur Balletttänzer"(Dänen) aus der Phaenomenale-Theateraufführung setzte sich „Abenteuer“ ab und hielt den Punktevorsprung bis ins Ziel.