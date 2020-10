Wolfsburgs Naturschützer fordern Brachen statt Maisfeldern

Mit ungewöhnlicher Vehemenz fordern Wolfsburgs Naturschützer mehr Anstrengungen für den Artenschutz. Sie wollen, dass die Stadt Wolfsburg ihre Pachtverträge mit Landwirten zum nächstmöglichen Termin kündigt und die Felder danach brachliegen lässt. „Diese Flächen stehen der Natur seit Jahrzehnten zu“, sagt Wolfsburgs Naturschutzbeauftragter und Nabu-Vorsitzender Michael Kühn.

Die Kommune hat beim Ausgleich von Bauprojekten geschlampt. Kompensationsmaßnahmen sind naturschutzgesetzlich vorgeschrieben. Doch die Stadt Wolfsburg wies jahrelang Gewerbegebiete und Baugebiete aus, ohne diese Pflicht zu erfüllen. Nicht einmal das Riesenbaugebiet Kerksiek war 2018 ausgeglichen. , eine Fläche so groß wie 238 Fußballfelder.

Stadt Wolfsburg arbeitet daran, bei Ausgleichsmaßnahmen aufzuholen

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide machte sich im vergangenen Jahr daran, nachzuholen, was nachgeholt werden muss. Am Donnerstag erstattete er dem Bauausschuss Bericht über erste Fortschritte: 2019 und 2020 hat die Stadt Wolfsburg 16 Hektar ausgeglichen, indem Acker zu Grünland umgewandelt, Bäume und Sträucher gepflanzt und Wald aufgeforstet wurde. 18 weitere Hektar kann die Stadt Wolfsburg nachweisen, weil sie den Landesforsten Geld für ein Naturschutzprojekt im Barnbruch gab.

Insgesamt kommt Hirschheide auf 41 Hektar. „Ich denke, es geht in eine gute Richtung“, sagte er dem Ausschuss. Die Fortschritte erkannte dort auch Michael Kühn an. „Es hat sich in letzter Zeit viel getan“, lobte er und wies zugleich darauf hin, dass die Umwandlung des Nutzwaldes im Barnbruch tatsächlich etwa acht Jahre dauern wird. Diese 18 Hektar sind der Natur also noch gar nicht zurückgegeben.

Der Umweltschützer sagt: „Brachen haben einen Naturschutzwert.“

Dabei könnte nach Kühns Dafürhalten alles viel schneller gehen: Würde die Stadt Verträge mit Landwirten kündigen, die auf kommunalem Grund unter anderem Mais anbauen. Jeder zweite noch ausstehende Hektar ließe sich so laut Kühn sofort ausgleichen. „Brachen haben einen Naturschutzwert“, sagt er. „Die Tier- und Pflanzenwelt ist darauf angewiesen.“

BUND-Vorsitzender Gerhard Chrost wurde noch etwas deutlicher. „Es ist eigentlich keine Bitte, es ist eine Forderung“, erklärte er. „Das, was bisher passiert ist, ist nicht rechtmäßig.“ Eigentlich, so Chrost, hätte man die Felder schon vor 15 Jahren brachlegen müssen.

Wolfsburgs Stadtbaurat will den Vorschlag prüfen

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide zeigte sich für Michael Kühns Idee offen. „Ich finde, das ist ein Vorschlag, der sehr gut ist“, sagte er und versprach: „Nehmen Sie mir ab, dass mir das Thema sehr wichtig ist. Wir werden jetzt nicht stoppen.“