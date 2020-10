Ortspolitik richtet Bienen ein kleines Hotel ein

Die Badeland-Kreuzung ist in Sichtweite und vor allem zu hören. Die Wiesen an der B 188 wurden allerdings vom GB Grün schon aufgewertet und jetzt hat der Ortsrat der Nordstadt noch ein besonderes Zeichen für Naturschutz gesetzt. Am Freitag traf man sich, angeführt von Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer, um Nistkästen und Bienenhotel im grünen Eck an der Kreuzung anzubringen.

Fraktionsübergreifend für Bienen und Blaumeisen Die Idee hätte Andrea Herweg, PUG, gehabt, erläuterte SPD-Politikerin Glosemeyer. Man spreche aber mit einer Stimme, wenn es um den Naturschutz gehe. So sei auch der Antrag für die Bienenpension fraktionsübergreifend erfolgt. Andrea Herweg: „Wir sind zuversichtlich, dass die Insekten das schnell annehmen werden. Außerdem erfüllen die Nistkästen für die Blaumeisen noch einen besonderen Effekt - die Vögel fressen die Larven der Eichenprozessionsspinner.“ So schlägt die Politik der Nordstadt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Umweltbewusstsein der Menschen nehme zu Ortsbürgermeisterin Glosemeyer unterstreicht: „Das Umweltbewusstsein der Menschen nimmt ja immer mehr zu. Deshalb fühlen wir uns mit dieser Maßnahme auch gut unterstützt.“ Die Stelle in der Nähe des Schlossparks sei bewusst gewählt, schildern Glosemeyer und Herweg. Der vom Geschäftsbereich Grün angelegte Blühstreifen habe sich hervorragend entwickelt und biete den Insekten reichlich Nahrung. All-inclusive-Haus für die Insekten So hätten die Bienen, ihr Heim ist akkurat nach Süden ausgerichtet, damit sie größtmögliche Sonne und Wärme bekommen, ein All-inklusive-Domizil erhalten, freuen sich die Naturschützerinnen und ihre Mitstreiter aus dem Ortsrat Nord. Auf der anderen Seite könne man einigermaßen sicher sein, dass die Bienenhotels unbeeinträchtigt blieben, weil die Wiese von den Wegen abgelegen sei. Dem Eichenprozessionsspinner auf natürliche Weise den Garaus machen Die Domizile für die Blaumeisen sollen im Schlosspark angebracht werden und neben dem Vogelschutz auch eine kleine Maßnahme gegen den Eichenprozessionsspinner liefern. So würden die Bäume vor den Schädlingen und letztlich auch die Menschen geschützt, freuen sich die Ortspolitiker. Oftmals seien es die kleinen Maßnahmen, die eine erstaunlich große Wirkung entfalten würden, hofft man nun auf Erfolg der Initiative.