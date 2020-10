Hehlingen - Was passiert mit der Jugendhütte?

Spiel- und Bolzplätze – in jüngster Zeit waren sie eher dadurch im Gespräch, dass sie im Lockdown gesperrt waren. Manche behaupten ohnehin, dass man Spielplätze heutzutage gar nicht mehr benötige, weil sich bei Kindern und Jugendlichen alles nur um neue Medien und weniger um die Zeit draußen ginge. Nichtsdestotrotz will die Stadt das Thema nicht aus den Augen verlieren und es vielmehr vorantreiben. Auch deshalb, weil Spielplätze auch Ort der Kommunikation für Eltern und Familien seien. Der Ortsrat traf sich jetzt in der großen Mehrzweckhalle zur ersten Sitzung seit dem vergangenen Februar und hatte das Thema auf der Tagesordnung.

Der Hehlinger Roland, hier vorschriftsmäßig mit Corona-Maske ausgestattet, soll beleuchtet werden. Dazu stellte der Ortsrat erneuert einen Antrag. Es geht auch um Vandalismus. Foto: Jörg Franzkowiak

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt war zu Gast, um eine Bestandserhebung zu geben. In Hehlingen geht es konkret beim Thema Spiel- und Bolzplätze derzeit vor allem um die Zukunft der Jugendhütte am Bolzplatz. Nach Vandalismus, Vermüllung und wilder Parkerei ist die Hütte umzäunt und gesperrt.

Zufahrt zur Hütte soll mit Pollern versperrt werden

Am 13. Oktober soll nunmehr ein Treffen zwischen Ortsrat, Vertretern von Streetlife und vor allen Dingen Jugendlichen am Bolzplatz sein. Uhrzeit 17.30 Uhr. Jugend brauche Raum, so die Vertreter der Verwaltung, die sich auch Betonwände für Graffiti, ein Solarpendel, W-Lan für ein neues Angebot vorstellen könnten.

Die Zufahrt zur Jugendhütte, wenn sie denn am selben Ort bleibt, soll mit Pollern versperrt werden. Falls Autos der Jugendlichen an der benachbarten Freiwilligen Feuerwehr abgestellt werden, müsste umgehend die Polizei einschreiten, so die Mitarbeiter des Jugendbüros im Ortsrat.

Neugestaltung des Schulhofs sei in Sicht

Jugendhütten seien stadtweit zwischen 1998 und 2010 entstanden, erläuterten sie dem Ortsrat. Hintergrund sei, dass man Kinder und Jugendliche schlechterdings auf einem Spielplatz zusammenbringen könne. Mitgestalten müsse bei der pädagogischen Arbeit ganz oben stehen. Auch müsse künftiger noch mehr Barrierefreiheit gelten. Vom Treffen am 13. Oktober erhofft man sich eine grundsätzliche Richtung, die Fraktionen wollen sich bis dahin beraten. Das Treffen soll „ergebnisoffen“ sein, unterstreicht die Ortspolitik. Ob die Hütte erhalten bleiben soll, sei auch innerhalb des Ortsrates noch zu diskutieren.

Im Ortsrat ging es zudem um die Parkplatzsituation am Kindergarten. Die Verkehrsverwaltung hatte mitgeteilt, dass derzeit die Neuordnung der Straßenausbausatzung anstehe. Somit sei es sinnvoll, erst die Anliegerkosten zu klären. Die Neugestaltung des Schulhofs sei in Sicht beziehungsweise schon in Arbeit, so eine weitere Information, die die Verwaltung für den Ortsrat hatte. Die Bepflanzung soll im November gestartet werden. Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker erinnerte daran, dass der Ortsrat immer wieder beantragt habe, in die Planung einbezogen zu werden, was bislang nicht erfolgt sei. Es gebe da eine große Unzufriedenheit in der Ortspolitik. Ortsratsbeauftragter Benno Scheid regte an, dass dies doch ein gutes Thema für die nächste Zusammenkunft der Ortsbürgermeister sei.

Der Roland soll erleuchtet werden

Anträge beziehungsweise Nachhaken bei Anträgen gab es beim Thema Deckschicht für die Straße Zum Sportplatz, nach der roten Markierung des Radweges am Ortseingang und zur Ausgleichsbepflanzung am Osterfeuerplatz. In diesen Fragen wünsche man sich Antworten der Verwaltung.

Um Licht für den Roland war es in der Einwohnerfragestunde gegangen. Barbara Metzkat vom Kulturverein erinnerte daran, dass 2014 schon ein diesbezüglicher Antrag gestellt worden sei. Der Antrag wurde erneuert, die etwa 6000 Euro dafür können, hieß es vom Ortsratsbeauftragten, aus einem kleineren Topf kommen. Das Wahrzeichen steht an der Hauptstraße, ist allerdings bei Dunkelheit kaum wahrnehmbar. Es geht auch um Vandalismus. Der reitende Roland war in der Vergangenheit schon einmal seines Schwertes beraubt worden. Zu den skurrilen Varianten zählt eher noch, dass er nächtens mal eine Laterne in die Hand oder zu Corona-Zeiten eine Maske aufgesetzt bekam.

Lob gab es von der Ortsbürgermeisterin für die Friedhofsverwaltung. Der Hehlinger Friedhof habe neue Tore erhalten, dies sei zeitnah und unkompliziert geschehen.