Verein für Bauernhof-Kita in Heiligendorf in den Startlöchern

Das von vielen Bauwilligen dringend erwartete Baugebiet „Krummer Morgen“ ist auf der politischen Zielgeraden. Am Donnerstag hat auch der Bauausschuss Grünes Licht für den Bebauungsplan gegeben. Ein weiterer entscheidender Schritt für drei wichtige Infrastruktur-Projekte in dem Gebiet: für das Hospizhaus, für altengerechte Wohnungen und für die geplante Bauernhof-Kindertagesstätte.

Während die Planung des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg für sein zweites Hospizhaus steht – es wird am Rande des Gebiets an der Barnstorfer Straße gebaut –, müssen Planung und Bau der Seniorenwohnungen noch konkretisiert werden. Sie sollen ebenfalls am Westrand des Gebiets entstehen.

Details für Seniorenwohnungen und Kita müssen noch geklärt werden

Den Investor für die altengerechten Wohnungen in ihrem Baugebiet will die Stadt in einem Investoren-Auswahlverfahren finden, sie sollen nächstes Jahr ausgeschrieben werden. Wieviele Seniorenwohnungen entstehen, hängt vom Ergebnis ab.

Noch unklar ist auch, ob die Kita am Lütjer Weg oder am Ostrand des Baugebiets direkt an der freien Landschaft entsteht. Laut Stadt sind zwei Grundstücke für Kita­gruppen berücksichtigt worden. „Wie die Kitagruppen dann genau aufgeteilt werden, dazu sind die weiteren Planungen zunächst noch abzuwarten“, gab Stadt-Sprecher Ralf Schmidt bekannt.

Verein für Küken-Kita favorisiert Randlage

Von einer Aufteilung war bisher aber gar nicht die Rede, sondern von einer Entscheidung für einen der Bauplätze. So äußerte sich am Montag auch die Interims-Vorsitzende des Vereins Küken-Kita, der die Kita realisieren möchte. „Der Ortsrat und unser Verein wollen die Kita aufgrund des Konzepts am Rand des Baugebiets“, sagte Indra Meiners. „Denn wie sollen wir Nachhaltigkeit vermitteln, wenn wir ans Blockheizkraftwerk angeschlossen werden und ohne direkten Anschluss an die Wiesen sind?“ Sie berichtete, dass die Verhandlungen mit der Stadt nun anstehen. „Wir haben noch nicht den Zuschlag, aber wir stehen in den Startlöchern. Das Interesse ist groß.“

Zum Baubeginn in Heiligendorf teilte der Stadt-Sprecher nur vage mit: „Die Erschließungsarbeiten werden Anfang 2021 beginnen, zuerst profitiert das Hospiz.“ Allerdings ist schwer vorstellbar, dass mitten im Winter die Bagger anrollen. Zum weiteren Zeitplan für Bauplätze gab es keine Informationen. Die Vermarktung soll 2021 starten, „derzeit gibt es über 2000 Bewerber für einen Bauplatz in Heiligendorf“, berichtete Schmidt. Eine konkrete Quadratmeter-Preisspanne wurde ebenfalls noch nicht genannt; im Ortsrat war jüngst von im Schnitt zirka 150 Euro die Rede gewesen.

Debatte um Wärmeversorgung mit Erdgas

Intensiv diskutiert worden war im Ortsrat die Wärmeversorgung für das Gebiet. Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP) enthielt sich wie schon da auch im Bauausschuss, weil er das Heizen mit Erdgas ablehnt. Er habe Bauchschmerzen, wie die Stadt in Baugebieten mit der Energieversorgung umgeht. Die Grundgebühren seien exorbitant hoch, doch im Hasenmorgen – ebenfalls in Heiligendorf – sei nie mit Biogas geheizt worden. Meiners: „Hier muss ein Umdenken stattfinden, schnellstens.“

Es soll im Krummen Morgen keinen Anschlusszwang geben, stellte die städtische Liegenschafts-Leiterin Birgit Schulz klar. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide wies darauf hin, dass viele Häuslebauer regenerative Energien planten – aber auch die Grundversorgung mit Erdgas wünschten.

