Streit zwischen Nachbarn: Wolfsburgs Politik mischt sich ein

Die einen wollen abends draußen etwas essen und trinken, die anderen in Ruhe schlafen. Konflikte zwischen Gastronomie und Anwohnern sind keine Seltenheit. Auf dem Steimker Berg hat sich ein solcher Konflikt so zugespitzt, dass Nachbarn eines Lokals am Marktplatz nun auf eine politische Lösung drängen.

Eine Familie, die neben der Brasserie wohnt, bat die Stadtverwaltung und den Ortsrat Stadtmitte in der vergangenen Woche um Unterstützung. Das Ehepaar, das sein kleines Kind mit in die Ortsratssitzung brachte, schilderte, dass das Lokal bis 22 Uhr öffnen durfte, die Bewirtung draußen aber bis weit nach 22 Uhr stattgefunden habe. Von den Gesprächen, dem Gelächter der Gäste und den Geräuschen abfahrender Autos bekommen die Wolfsburger mehr mit als ihnen lieb ist: Die Fenster des Schlafzimmers und des Kinderzimmers befinden sich nur ein paar Meter von der Terrasse entfernt. Die Wolfsburger Brasserie darf nur noch bis 20 Uhr öffnen „Wir hören schon im Normalbetrieb jedes Wort", beklagte der Vater. Seit Mitte 2019 hätten seine Frau und er den Gastronomen und den Gebäudeeigentümer mehrmals angesprochen und darum gebeten, die Schließzeiten einzuhalten. Dann versuchten sie es mit der Polizei. Danach untersagte die Stadtverwaltung ihrer Schilderung nach einen Außenbetrieb nach 20 Uhr. Momentan darf die Brasserie nur noch von 8 bis 20 Uhr öffnen. Doch die Anwohner kritisieren: „Eine Kontrolle seitens der Stadt findet nicht statt." Die Mutter äußerte sich in der Ortsratssitzung fast schon verzweifelt. Im Sommer müsse ihre Tochter auf dem Wohnzimmersofa einschlafen. Werde sie gegen 2 Uhr ins Bett getragen, wache sie auf. „Diese Situation dauert seit anderthalb Jahren." Vier Fraktionen beantragen, den Außenbetrieb bis 22 Uhr zu gestatten Ortsbürgermeister Detlef Conradt schien nicht gewillt, sich auf die Seite der Nachbarn zu schlagen und ihre Wünsche bei der Überarbeitung des Bebauungsplans Steimker Berg zu unterstützen. Er riet den Eltern, abzuwarten, bis der Plan öffentlich ausliegt und dann dazu Stellung zu nehmen. „Wohnen in der Stadt heißt auch Wohnen mit der Stadt", gab der Sozialdemokrat zu bedenken. „Ich bin vor Jahren in ein ruhiges Wohngebiet gezogen und möchte nicht in Zukunft am Ballermann wohnen", entgegnete der Familienvater. In der Sitzung des Bauausschusses ploppte das Thema kurz nach der Ortsratssitzung wieder auf: PUG, Grüne, FDP und Linke/Piraten beantragen, die Außengastronomie per Bebauungsplan bis 22 Uhr zu gestatten oder unabhängig vom Bebauungsplan eine entsprechende Sondergenehmigung zu erteilen. Ortsrat Stadtmitte wollte mehr Leben auf dem Marktplatz Die Fraktionen verweisen auf die wirtschaftlichen Probleme vieler Gastronomen in der Corona-Pandemie und auf das Ziel des Ortsrates, den Marktplatz wiederzubeleben. Die überwiegende Mehrheit der Anwohner am Steimker Berg begrüße das Lokal ausdrücklich, schreiben sie. Den Gastronomen hat die Redaktion natürlich auch darum gebeten, seine Sicht der Dinge zu schildern. Bislang hat er sich nicht geäußert.