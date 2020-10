Peiner erleben schottischen Abend in der Wolfsburger Autostadt

Piper Bernd Allmeling sorgt am Dudelsack für schottisches Flair in der Autostadt.

Schottische Stimmung in der Autostadt: Der Scottish Culture Club aus Peine war zu Gast in Wolfsburg. Vor 120 Gäste in der Lagune der Autostadt machten die Mitglieder nicht nur Musik. Sie erzählten auch Geschichten aus ihrem Lieblingsland. „Das schottische Lebensgefühl kam dabei super rüber“, freut sich Thorsten Pitt von den Autostadt-Restaurants. Er selbst ist seit vielen Jahren Mitglied in dem Peiner Club.

Eine Wiederholung der Veranstaltung ist geplant Auf den Tisch kamen natürlich ebenfalls schottische Spezialitäten: So wurde unter anderem Haggis serviert. Das Gericht besteht zum größten Teil aus Schafsinnereien. „Und einen guten Whisky gab es ebenso“, berichtet Pitt. Am nächsten Morgen ging es gleich Schottisch weiter in der Autostadt: bei einem landestypischen Frühstück für 70 Gäste. Eine Wiederholung ist geplant. „Wir wollen diese Veranstaltung weiter ausbauen und hoffen darauf, dass das dann in einem größeren Rahmen möglich sein wird“, betont Pitt in Hinblick auf die Corona-Pandemie.