Mit einer Sonnenblume in der Hand strahlten die Offiziellen am Mittwochmittag um die Wette. Spatenstich zum Sonnenkamp war an der Nordsteimker Straße angesagt. Das Wetter zeigte sich unschlüssig, mal Sonne, mal ein Guss auf die Versammelten, mal Wolken. Schlau und passend zum Projekt – von den einen sehnlichst erwartet, von anderen befürchtet. Jetzt geht es also los, in Norddeutschlands größtem Baugebiet. Wolfsburg hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen, so einer der beiden Bauunternehmer, die das Mega-Vorhaben umsetzen. Und 80.000 Einpendler, die Wohnraum in Wolfsburg bräuchten (allen aktuellen Diskussionen über die künftige Bedeutung von Homeoffice wohl zum Trotz...) Ebenfalls am Mittwoch tagte der Klimabeirat erstmalig. Genug zu tun haben wird er sicherlich, in einer Stadt, die sich nach und nach selbst versiegelt. Aber das soll hier heute nicht vertieft werden. Erneuter Spatenstich war angesagt! Also ein vertiefender„Gruß an die Sonne“...