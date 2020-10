Polizei Wolfsburg fahndet nach Fahrrad- und Taschendieb

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein Ermittlungsrichter die Fahndung nach einem Fahrrad- und Taschendieb genehmigt. Der unbekannte Täter wird beschuldigt, am 22. Juni in Wolfsburg zunächst um 18.20 Uhr in einem Edeka-Einkaufsmarkt in der Grauhorststraße ein Pedelec der Marke Flyer (Wert 4200 Euro) entwendet zu haben.

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei bitte um Hinweise? Foto: Privat

Gegen 20 Uhr beging der gesuchte Beschuldigte im Anemonenweg im Stadtteil Hellwinkel in einem Penny-Markt laut Mitteilung einen Taschendiebstahl. Hierbei griff der Unbekannte unbemerkt in einen Kunden-Rucksack, der in einem Einkaufswagen lag. Mit der erbeuteten Geldbörse und einer Summe in Höhe von 350 Euro Bargeld verließ der Dieb umgehend den Markt.

Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß und etwa 30 Jahre alt

Die Fotoaufnahmen aus den Überwachungskameras zeigen, dass der etwa 1,90 Meter große und etwa 30 Jahre alte Gesuchte an diesem Tag ein Basecap mit einer auffälligen bunten Sonnenbrille trug. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter (05361) 46460 entgegen.

red