Die Stadt Wolfsburg möchte, dass das Land seine Pläne zur Aufhebung der Mietpreisbremse in Wolfsburg und anderen Städten fallenlässt. Der Linken-Ratsherr Bastian Zimmermann und der Linken-Bundestagsabgeordnete Victor Perli aus Wolfenbüttel teilen dieses Anliegen.

„Es ist ein gutes Zeichen, dass sich Wolfsburg gegen die unverständliche Entscheidung des Landes wehrt“, erklärt Zimmermann in einer Pressemitteilung. Laut aktueller Zahlen stiegen die Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt jährlich um mehr als 7 Prozent.

Abgeordneter Perli: „Bauminister muss die Mietpreisbremse ausweiten“

„Bauminister Lies (SPD) muss der Kritik aus Wolfsburg folgen und die Mietpreisbremse ausweiten“, fordert der Wolfenbütteler Perli. „Die Mieterinnen und Mieter müssen vor Mietpreissteigerungen geschützt werden.“

Das Land Niedersachsen will die 2016 in Kraft getretene Mieterschutzverordnung aktualisieren. Danach würde die Mietpreisbremse unter anderem in Wolfsburg aufgehoben. Die Kommune hält sie wegen des weiterhin angespannten Marktes weiterhin für sinnvoll. In der kommenden Woche soll ein Gespräch mit dem Bauministerium stattfinden.