Baustellen in Wolfsburg sorgen für mehrere Bus-Umleitungen

Auf Veränderungen in den Fahrplänen müssen sich Busnutzer am Mittwoch und Donnerstag einstellen.

Wolfsburg. Weil in Westhagen Arbeiten anstehen, entfallen am Mittwoch und Donnerstag gleich vier Haltestellen. Auch am Kaufhof gibt es Änderungen.

Bedingt durch Baustellen kommt es am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. Oktober, zu Änderungen bei Busfahrten in Wolfsburg. Die WVG-Linien 201, 221 und 262 in Richtung Detmerode müssen wegen Arbeiten in Westhagen umgeleitet werden. Die Haltestelle Jenaer Straße, Weimarer Straße und Stralsunder Ring sowie die Ersatzhaltestelle Eisenacher Straße entfallen dadurch. In Richtung Stadtmitte fahren sie laut Mitteilung wie gewohnt.

Die Haltestelle Kaufhof wird an beiden Tagen gesperrt. Eine Ersatzhaltestelle ist ungefähr 100 Meter vor der regulären Haltestelle eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, dorthin auszuweichen.

red