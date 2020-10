Wolfsburg. Der Gesamtschaden der Taten in der Stellfelder Straße, der Hermann-Münch-Straße und dem Maschweg liegt bei gut 4000 Euro. Hinweise an die Polizei.

Drei Fälle von Räderdiebstählen in Wolfsburg

In der Stellfelder Straße haben in der Nacht zu Freitag Räderdiebe zugeschlagen. Zwischen Donnerstag, 21.50 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, montierten sie laut Polizei von einem VW Golf GTI alle vier Räder ab. Der Golf stand auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbades, zurückgelassen auf zwei Pflastersteinen. Zudem zerstörten sie die Heckscheibe des Autos. Schadenshöhe: mehr als 2000 Euro.

Im Kästorfer Maschweg erwischte es einen weißen VW Passat. Ihn hatte sein Besitzer am Sonntagabend gegen 20 Uhr verschlossen auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses am VW-Tor Nord abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 6 Uhr zurückkehrte, fand er es ohne Räder und auf Brettern zurückgelassen vor. Der Schaden dürfte sich hier auf 1000 Euro belaufen.

Die jüngste Tat fand am Montag am Hageberg statt

Und auch einen VW Golf am Hageberg entledigten Unbekannte seiner Räder und ließen sie ihn auf Pflastersteinen zurück. Das Fahrzeug stand Montag zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Hermann-Münch-Straße. Der Schaden beläuft sich hier ebenfalls auf 1000 Euro. Hinweise: (05361) 46460.

red