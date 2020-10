Tempo 132 statt 70 – Wolfsburger muss Führerschein abgeben

Auf der Kreisstraße 114 fanden am Montag Polizeikontrollen statt.

Fallersleben. Die Polizei erwischt den 43-Jährigen bei der einstündigen Kontrolle auf der Kreisstraße 114 in Höhe Barnbruch..

Bei einer Laser-Tempomessung der Polizei am Montagvormittag auf der Kreisstraße 114 in Höhe Barnbruch hat die Polizei sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Beamten waren laut Mitteilung zwischen 9.20 und 10.20 Uhr vor Ort.

Spitzenreiter war ein 43 Jahre alter Wolfsburger, der mit seinem Wagen außerhalb geschlossener Ortschaft um 9.41 Uhr mit Tempo 132 statt der erlaubten 70 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Nach Abzug der Toleranz bleibe ein vorwerfbarer Wert von Tempo 128. Dies bedeutet für den Mann 240 Euro Bußgeld, 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei und einen Monat Fahrverbot.

Polizei warnt: Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der häufigste Unfallursachen

Überhöhte Geschwindigkeit zählt mit zu den häufigsten Unfallursachen, heißt es in der Mitteilung weiter. Insbesondere auf der Kreisstraße 114 habe es in der Vergangenheit immer wieder Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten und Getöteten gegeben, schreiben die Beamten. Dieser Bereich wurde deshalb auf eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70 herabgesetzt und mit einem Überholverbot versehen. Die Polizei Wolfsburg wird auch zukünftig insbesondere in diesem Bereich Geschwindigkeitsmessungen veranlassen.

