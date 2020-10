Viele Sportvereine suchen händeringend nach Übungsleitern. Gitti Fahse ist Vorsitzende des Wolfsburger Turnkreises, zu dem 31 Vereine und rund 14.300 Mitglieder gehören. Die erfahrene Übungsleiterin erklärt im Interview, warum es teilweise lange Wartelisten für die Grundlehrgänge und doch zu wenig Übungsleiter gibt.

Frau Fahse, ist es schwieriger geworden, Übungsleiter für den Sport zu finden?

Ja. Wir bemühen uns sehr, Menschen zu finden, die sich engagieren wollen. Aber wir schaffen es nicht mehr so wie früher, die Menschen zu motivieren. Das Arbeitsleben und Freizeitverhalten hat sich in den vergangenen Jahren aber auch verändert. In den Grundlehrgängen haben wir häufig lange Wartelisten. Das Alter der neuen Übungsleiter reicht von 16 bis 60 Jahren. Aber viele schaffen es dann später nicht, ihre Ausbildung in ihren Alltag zu übertragen.

Was kann man da tun?

Der Niedersächsische Turnerbund und auch wir beim Turnkreis wollen jetzt Strukturen verändern. Es muss für die Menschen einfacher werden, sich zu engagieren. Man kann sich ja eine Übungsleiterstelle zum Beispiel auch teilen. Das setzt voraus, dass die Sportler nicht nur auf einen Übungsleiter fixiert sind.

Was muss ich machen, um eine Lizenz als Übungsleiter zu bekommen?

Das Mindestalter ist 16 Jahre. Der Grundlehrgang findet meistens an zwei Wochenende statt und umfasst 40 Lerneinheiten á 45 Minuten. Damit erwirbt man die Voraussetzung, sich zu spezialisieren. Zum Beispiel als Übungsleiter Fußball, Breitensport, Turnen, Leichtathletik, Fitness oder Kinderturnen. Hierfür müssen noch einmal 80 Lerneinheiten á 45 Minuten absolviert werden. Das kann man am Wochenende machen oder auch eine Woche Bildungsurlaub dafür nehmen. Am Ende der Ausbildung absolviert der Teilnehmer eine Probestunde vor der Gruppe.

Erhält ein Übungsleiter eine Aufwandsentschädigung?

Die Vergütung ist Sache der Vereine. Manche zahlen gar nichts, andere bis zu 25 Euro für eine Stunde. Für einen ausgebildeten Übungsleiter können die Vereine Zuschüsse beim Stadtsportbund und Landessportbund sowie bei der Stadt beantragen.

Sie selbst sind seit vielen Jahren als Übungsleiterin tätig. Was gibt Ihnen diese Tätigkeit?

Man lernt strukturierter und man wird selbstbewusster, wenn man vor einer Gruppe steht. Die Aufgabe bereichert das Leben. Im Sport gibt es viele Emotionen und tolle Erfolgserlebnisse, die man erlebt. Als Übungsleiter bekommt man auch oft eine direkte Rückmeldung, ob die Sportstunde gut war oder nicht.

Weitere Informationen zur Übungsleiterausbildung gibt im Internet unter: ntbwelt.de