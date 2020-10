Felgendiebe schlagen Donnerstag bei zwei Wolfsburger Autos zu

Felgendiebe haben in Wolfsburg zugeschlagen.

Wolfsburg. Die Unbekannten sind in einer Tiefgarage im Veilchenweg unterwegs. Sie montieren sämtliche Räder ab. Der Gesamtschaden liegt bei 8000 Euro.

Gleich zweimal haben Felgendiebe in der Nacht zum Donnerstag in einer Tiefgarage im Veilchenweg zugeschlagen. Betroffen waren laut Polizei ein blauer VW Golf R Kombi und ein grauer VW Golf GTI, die von ihren Besitzern dort gegen 19 Uhr abgestellt worden waren. Ein Anwohner hatte um 2.45 Uhr die beiden räderlosen Fahrzeuge auf ihren Stellplätzen in der Garage entdeckt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Vor Ort fanden die Beamten die beiden Fahrzeuge vor, von denen der eine Golf auf Pflastersteinen und der andere Wagen auf Brettern abgestellt zurückgelassen worden waren. An beiden Fahrzeugen hatten Unbekannte zuvor die hochwertigen Räder abmontiert und entwendet. Durch den Räderdiebstahl ist ein Gesamtschaden von 8000 Euro entstanden. Hinweise: (05361) 46460.

red