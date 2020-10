Geldstrafe für Wolfsburger Firmenchefin

Wegen Insolvenzverschleppung, Bankrotts, Verletzung der Buchführungspflicht sowie Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 18 Fällen verurteilte die Richterin eine 58-Jährige zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro. Die Frau hatte gegen den Strafbefehl, der eine Tagessatzhöhe von 50 Euro vorsah, Einspruch eingelegt, diesen aber auf die Höhe des Tagessatzes beschränkt.

Die Staatsanwaltschaft warf der Angeklagten vor, in der Zeit von Juli 2017 bis Dezember 2018 als Geschäftsführerin eines Unternehmens nicht rechtzeitig den Antrag für ein Insolvenzverfahren gestellt zu haben, obwohl sie wusste, dass das Vermögen nicht ausreichte, um die Kosten decken. Zudem habe sie in dem Wissen, dass die Firma nicht über genug Vermögen zur Kostendeckung verfügt, es unterlassen, Handelsbücher zu führen. Darüber hinaus habe sie die Jahresabschlüsse für die Jahre 2016 und 2017 nicht fristgerecht aufgestellt.

Arbeitnehmeranteile an Krankenkassen nicht zum Fälligkeitszeitpunkt entrichtet

In 18 Fällen habe sie zudem als Geschäftsführerin des Unternehmens die von ihr geschuldeten Arbeitnehmeranteile an diverse Krankenkassen nicht zum Fälligkeitszeitpunkt entrichtet. Insgesamt handele es sich hierbei um Beträge von rund 8204 Euro.

Nach ihrer derzeitigen Situation befragt, erklärte die 58-Jährige: „Ich bin mittellos, ich lebe von der Hand in den Mund.“ Von ihrem Ehemann werde sie sich noch dieses Jahr scheiden lassen. Er zahle derzeit jedoch Miete und Strom. Auch ihre Familie würde sie unterstützen. „Ich habe alles, was ich hatte, in das Unternehmen gesteckt“, sagt sie. „Da ist nichts mehr.“ Auch ihre ganze Altersvorsorge habe sie dafür aufgebraucht.

Frau beantragt kein Hartz IV

Hartz IV wolle sie jedoch nicht beantragen. „Sie ist ein Leben lang für sich selbst aufgekommen“, sagte der Verteidiger über seine Mandantin. Daher wolle sie jetzt nicht Hartz IV beantragen. „Ich gehe davon aus, dass ich bald wieder Arbeit finden werde“, sagte die Angeklagte. Sie habe schon schlechtere Zeiten überstanden und hoffe, dass der derzeitige Zustand nur eine Übergangsphase sei und sie ihr Mann solange noch unterstützen werde.

Obwohl die 58-Jährige kein Hartz IV beantragt hat, legten die Prozessbeteiligten das zur Berechnung des Tagessatzes zugrunde. Denn alle waren sich einig, dass die Angeklagte Anspruch auf Arbeitslosengeld II hätte. Als der Strafbefehl erlassen wurde, habe es keine konkreten Angaben zur Einnahmesituation gegeben, so dass das Einkommen geschätzt worden sei, erläuterte die Richterin.