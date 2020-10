Polizei stoppt in Wolfsburg alkoholisierte Auto- und Radfahrer

Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer zog die Polizei am Wochenende in Wolfsburg aus dem Verkehr.

Der Polizei ist am Sonntag um 5.20 Uhr ein Wagen aufgefallen, der mit schneller Geschwindigkeit von der Oppelner Straße auf die Breslauer Straße einbog. Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße, in Höhe der Major-Hirst-Straße, hielten die Beamten laut Mitteilung den Wagen an. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Autofahrers aus Wolfsburg stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest.

Autofahrer muss Führerschein abgeben

Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,88 Promille. Dem 33-Jährigen wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich vor Gericht wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Radfahrer in Schlangenlinien auf Radweg unterwegs

Am Sonntagabend meldete ein Zeuge der Polizei zwei stark alkoholisierte Radfahrer auf dem Gelände einer Tankstelle an der Schulenburgallee. Als die Beamten vor Ort waren, sahen sie zwei Radfahrer, die auf ihren Fahrrädern in unsicherer Fahrweise in Schlangenlinien auf dem Radweg unterwegs waren. Die Beamten stoppten die beiden Männer. Bei den Radfahrern handelte es sich um einen 46 Jahre alten und einen 37 Jahre alten Mann, beide aus Wolfsburg. Beide Radfahrer standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 46-Jährigen einen Wert von 2,33 Promille, bei dem 37-Jährigen von 1,57 Promille. Beiden Radfahrern wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

red