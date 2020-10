Luftbilder hoch über der alten Schule in Fallersleben

Seine Schulzeit liegt schon etwas zurück, 1983 hat Matthias Wanjetscheck am Gymnasium Fallersleben sein Abitur gemacht. Dennoch ist er seiner alten Schule immer noch verbunden – und hat seine Möglichkeiten als Hobby-Pilot genutzt, um die fast abgeschlossene Sanierung des Schulzentrums zu dokumentieren.

„Ich war an dem Tag auf einer Ausflugsstrecke, unter anderem im Harz und in Stendal. Auf dem Rückflug nach Braunschweig bin ich dann automatisch über Fallersleben geflogen“, erzählt der Braunschweiger von jenem Tag Mitte September, als er vom Cockpit aus die Luftaufnahmen machte. Wanjetscheck ist seit vielen Jahren Mitglied im Aero-Club Braunschweig, hat seinen Flugschein bereits seit 2003.

Führung durchs Schulzentrum war Auslöser für Foto-Safari

Die Luftbilder entstanden, als der Hobby-Pilot mit einer der drei Vereinsmaschinen unterwegs war, einer

Matthias Wanjetscheck ist begeisterter Hobby-Pilot beim Aero-Club Braunschweig. Er machte 1983 Abi in Fallersleben. Foto: Privat

„Mark IV“ – einem Ultraleichtflugzeug, das die Tragflächen oben hat. Was beim Fotografieren von Vorteil sei, wie der passionierte Flieger erklärt.

Quasi der Auslöser für seine Foto-Safari hoch über der alten Schule war eine Führung, die der langjährige stellvertretende Schulleiter des Gyfa, Wilfried Nehls, vor seiner Pensionierung im Sommer 2019 mit Ehemaligen unternahm. „Ich gehörte zum zweiten Abi-Jahrgang überhaupt am Gyfa, und wir waren 1983 der erste Abitur-Jahrgang von Herrn Nehls“, erinnert sich Wanjetscheck.

Corona-Krise machte Hobby-Pilot zunächst Strich durch die Rechnung

„Die Führung mit Herrn Nehls war faszinierend“, schwärmt sein ehemaliger Schüler, der in Wolfenbüttel studiert hat und heute in der IT-City von Volkswagen arbeitet. Beispielsweise habe Nehls noch genau sagen können, welche Unterrichtsräume sich vor der jahrelangen Generalsanierung des Schulzentrums dort befanden, wo nun völlig andere Räume sind. „Ich habe mir danach vorgenommen, den Fortschritt der Bauarbeiten von oben zu dokumentieren.“

1999 entstand dieses Luftbild vom Schulzentrum; der Herrschaftliche Hofekamp (links) war noch nicht bebaut. Foto: Norbert Günzel/Festschrift 25 Jahre Gymnasium Fallersleben

Allerdings machte die Corona-Krise dem Hobby-Piloten zunächst monatelang einen Strich durch die Rechnung, wie er berichtet. Auch beim Aero-Club Braunschweig mussten die Maschinen nämlich länger am Boden bleiben. „Er war mein erster Flug überhaupt in diesem Jahr, auf dem die Fotos vom Schulzentrum in Fallersleben entstanden sind.“

Die Foto-Perspektive gab’s 1999 so ähnlich schon einmal

Dabei gelang Matthias Wanjetscheck übrigens als eines der Motive auch fast die Perspektive, die 1999 der ehemalige Rektor der Realschule Fallersleben gewählt hatte: Norbert Günzel war damals ebenfalls als Hobby-Pilot unterwegs und stellte sein Luftbild für die im Jahr 2000 herausgegebene Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Gymnasiums zur Verfügung.

Lesen Sie auch: