Kitas in Wolfsburg gewappnet für zweite Corona-Welle

Die Infektionszahlen steigen, auch in unserer Stadt. Und erst vorige Woche gab es einen Corona-Fall in einer Kindertagesstätte in Westhagen. Für die Kita-Träger in Wolfsburg ist das allerdings aktuell noch kein Grund, die ohnehin schon strengen Regelungen in den Einrichtungen zu verschärfen.

„Wir arbeiten aktuell teil-offen und sind in Hab-Acht-Stellung“, sagt Dagmar Wandersleb, Leiterin der Kerkenkita in Ehmen. Das heißt, das nur Krippe und Kindergarten weiterhin voneinander getrennt laufen. Sie betont: „Wir sind jetzt viel besser vorbereitet als im Frühjahr. Wir haben alle Kontaktdaten griffbereit und können sehr schnell reagieren.“

Schauen, wie es bei dicken Minustemperaturen wird

Zum Konzept der evangelischen Kita gehört, dass die Eltern gar nicht erst ins Gebäude kommen, außer bei

In der Kerkenkita in Ehmen bitten Dagmar Wandersleb (rechts) und ihr Team die Eltern wie Nicole Dahlke, draußen zu warten. Foto: Darius Simka / regios24

Krippenkindern und bei der Eingewöhnung. „Für die Erzieherinnen ist das natürlich sehr herausfordernd“, räumt die Leiterin ein. Denn jetzt, da es immer kälter wird, ist die Kleidung der Kleinen mehr, die es aus- und anzuziehen gilt – ohne Unterstützung der Eltern. „Daher bitten wir die Eltern, vorher anzurufen. Es ist aber auch eine wunderbare Übung für die Kinder, sich selbst anzuziehen. Wie es allerdings bei dicken Minustemperaturen wird, müssen wir schauen.“

„Bei uns werden die Kinder gruppenintern betreut. Wir haben keine Durchmischung, momentan nur im Außengelände“, berichtet die Leiterin der DRK-Kita in Neindorf, Ina Gembus. „Eine weitere Öffnung wird’s im Innenbereich erst einmal nicht geben. Wir möchten kein Risiko eingehen – wir sind froh, dass die Kinder wieder da sind.“

Tricks und Kniffe, damit nicht zu viele im Garderobenbereich sind

In der Neindorfer Kita hat das Team Tricks und Kniffe entwickelt, damit sichergestellt ist, dass die Abstandsregeln in der Bring- und Holphase eingehalten werden. Gebracht werden die Kinder nur bis zur Eingangstür, erklärt Ina Gembus. „Beim Abholen dürfen dann bis zu drei Eltern in die Garderobe kommen. Geregelt ist das mit Klammern und Bändchen.“ Die zeigen an, wieviele Personen schon in dem Bereich sind. Der Vorteil der Kita: Sie ist erst seit zwei Jahren in Betrieb und sehr weitläufig.

„Unsere Eltern kommen gar nicht erst in die Einrichtung. Das haben wir von vornherein so gehandhabt“, sagt Kita-Fachberaterin Susanne Kalbreier vom Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt Braunschweig, die in Wolfsburg vier Kitas hat. „Wir sind vorbereitet und können sehr schnell reagieren, wenn nötig“, betont sie und verweist auf die enge Abstimmung mit dem Jugend-Bereich der Stadt Wolfsburg.

Nach dem Corona-Leitfaden gilt derzeit Szenario A

Auf den Leitfaden „KiTa in Corona-Zeiten 2.0“ vom Land Niedersachsen verweist Kerstin Heidbrock, pädagogische Geschäftsführerin der Kitas beim evangelisch-lutherischen Kirchenkreis. Der sei aktuell Grundlage der Arbeit, derzeit befinde man sich in Szenario A, dem Regelbetrieb.

„Das allgemeine Infektionsgeschehen haben wir dabei natürlich im Blick, so dass vorliegende Hygienepläne und Hygienemaßnahmen regelmäßig und kurzfristig angepasst werden können“, erläutert die Kita-Geschäftsführerin. „Das betrifft auch die Aktivitäten in den Einrichtungen. Sollten die Fallzahlen steigen, kann und wird es hier weitere Einschränkungen geben.“ Es hänge auch von den Räumlichkeiten ab, ob Eltern ihre Kinder am Eingang abgeben müssen.

Pandemieplan weiterentwickelt mit vielen kleineren Änderungen

Der DRK-Kreisverband Wolfsburg hat Ende voriger Woche den 9. Pandemieplan für den Fachbereich Kindertagesstätten weiterentwickelt, berichtet Kita-Abteilungsleiter Ulrich Hoffmann. Dabei habe es viele kleinere Änderungen gegeben. So überarbeite jede Kita ihr eigenes Sicherheitskonzept.

Weiter bedeutet das zum Beispiel, dass offene Gruppenkonzepte derzeit nicht stattfinden, um die Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsketten sicherzustellen. Hoffmann: „Im pädagogischen Alltag begegnen sich die Kinder hauptsächlich im Außengelände gruppenübergreifend im Freien an der frischen Luft. In den Einrichtungen wird auf eine intensive Lüftung der Räumlichkeiten geachtet. Die Betreuung findet verstärkt im Außengelände statt.“

Stadt im engen Austausch mit allen Kita-Trägern

Die Stadt befindet sich mit allen Kita-Trägern im engen Austausch, um gemeinsam über mögliche Anpassungen der Corona-Regelungen zu beraten, berichtet Monia Meier von der Pressestelle. „Es bleibt unser Ziel, die Kindertagesstätten möglichst geöffnet zu lassen, hohe Hygienestandards helfen dabei.“ Zu tatsächlichen Änderungen seien jetzt noch keine Aussagen möglich.

Übrigens: Die Krippengruppe im städtischen Kinder- und Familienzentrum am Ring in Westhagen kann nach Angaben der Stadt wie geplant am Dienstag wieder öffnen: Kinder und Mitarbeiter, die sich trotz der negativen Testergebnisse noch in vorsorglicher Quarantäne befanden, können zurückkommen.

