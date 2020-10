Warum sich auf Fallersleber Rewe-Baustelle scheinbar nichts tat

Lange hat es gedauert – aber nun kommt das Bauprojekt unübersehbar voran: Am Glockenberg in Fallersleben wächst der neue Rewe-Einkaufsmarkt in die Höhe. Der Umriss des Neubaus ist bereits klar erkennbar. Der Investor hat den Zeitplan aktualisiert und verrät im Gespräch mit unserer Zeitung, warum auf der Baustelle seit dem Frühjahr scheinbar lange nichts passiert war.

Knifflige Grundstücksfragen mit der Stadt geklärt

Nachdem alle kniffligen Grundstücksfragen mit der Stadt geklärt waren, hatte die Firma Niendorf GmbH & Co. KG Projekte als Investor Ende April bekanntgegeben, dass die Baugenehmigung vorliegt und mit einer Bauzeit von rund acht Monaten gerechnet wird.

Auf einem Bauschild war die Eröffnung für den Winter angekündigt worden. Doch im Juli türmten sich auf dem Gelände an der Ecke Dresdener Straße/Berliner Straße immer noch einzelne Schuttberge, von Hochbau-Aktivitäten war nichts zu sehen.

Einkaufsmarkt wird direkt ans Mehrfamilienhaus angebaut

Seit einigen Wochen bietet sich den Anwohnern am dichtbesiedelten Glockenberg, die nun schon seit

Das Bauschild vermittelt einen Eindruck davon, wie der das Gelände bebaut wird. Foto: Darius Simka / regios24

Januar ohne Nahversorgungsmarkt sind, jedoch ein völlig anderes Bild: Es wird gemauert, gesägt und gehämmert; auf der Baustelle herrscht ordentlich Betrieb. Allerdings ist in der Zwischenzeit auch ein neues Schild montiert worden – das nun eine Eröffnung im Frühjahr 2021 ankündigt!

„In den ersten Wochen und Monaten hatten wir nach außen sichtbar nicht so viel Bautätigkeit“, räumt Markus Niendorf, geschäftsführender Gesellschafter des Bauunternehmens, im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Der Grund: Der Rewe-Markt wird direkt an das Mehrfamilienhaus angebaut, das auf der Nordseite des Grundstücks steht. „Dort musste im Keller mehrere Wochen lang die Statik ertüchtigt werden. Diese Arbeiten im Untergrund sind länger gelaufen als zunächst geplant“, erklärt er.

Gutes Beispiel für wohnortnahe Versorgung – aber nicht einfach

Niendorf spricht von einem anspruchsvollen Projekt und planerischer Komplexität: „Das Grundstück ist relativ klein; es war nicht einfach, den Markt in der Lage zu halten. Die Stadt hat alles möglich gemacht, was ging.“ Er betont: „Dieser Rewe-Markt ist ein gutes Beispiel für wohnortnahe Versorgung.“ Der Anteil der Kunden, die zu Fuß oder per Rad kommen, werde wesentlich höher sein als in anderen Lagen.

Der Gesellschafter spricht aus jahrzehntelanger Erfahrung: Schon seit etwa 30 Jahren entwickelt und realisiert das Unternehmen aus Bremen Gewerbeobjekte zur Nahversorgung, inzwischen seien es schon rund 80. In Fallersleben hat die Firma das Grundstück als Investor und Bauherr gekauft, Rewe wird als Mieter einziehen.

Bauunternehmen will Rohbau noch vor Weihnachten dicht bekommen

Im Frühjahr soll es nach neuem Zeitplan so weit sein. „Im Moment gehen wir von der Eröffnung im Mai 2021 aus“, sagt Niendorf. Im August hatte der Hochbau begonnen. Normalerweise werde mit einer Bauzeit von sieben bis neun Monaten gerechnet; am Glockenberg dauere es wegen des Anbaus am Bestand einige Wochen länger.

„Ziel ist, den Rohbau noch vor Weihnachten dicht zu bekommen“, berichtet der Investor. Allerdings sei man beim Rohbau vom Wetter abhängig ­– wie auch später bei den Außenarbeiten.

So wird am Glockenberg gebaut

Der Rewe-Standort wächst von 740 auf 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hinzu kommt eine Bäckerei. Das Areal wird neu geordnet; der Neubau erhält eine Ost-West-Ausrichtung mit Parkplätzen hin zur Dresdener Straße, über die auch die An- und Abfahrt erfolgt. Die Anlieferung erfolgt künftig von der Nordseite her.

Das vorhandene Wohn- und Geschäftshaus bleibt, die einstigen Geschäftsräume im Erdgeschoss werden zu Supermarkt-Nebenräumen.

