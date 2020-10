Wegen Insolvenzverschleppung, Bankrotts und Buchführungspflichtverletzung musste sich ein 53-Jähriger vor dem Strafrichter verantworten. Gegen einen Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann Straftaten im Zeitraum vom 30. Juni 2016 bis zum 15. Januar 2020 vor. So soll er als faktischer Geschäftsführer einer Agentur nicht rechtzeitig einen Insolvenzantrag gestellt haben. Bereits im Oktober 2018 soll ihm bekannt gewesen sein, dass seine Firma nicht mehr in der Lage war, Verbindlichkeiten in Höhe von 12.632 Euro an das Finanzamt und an die Samtgemeinde Brome zu zahlen. Eröffnet wurde das Insolvenzverfahren jedoch erst am 15. Januar dieses Jahres. Zudem unterließ es der 53-Jährige laut Anklage der Staatsanwaltschaft, seine Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 fristgerecht aufzustellen.

Der Angeklagte: „Ich war kein faktischer Geschäftsführer“

„Ich war kein faktischer Geschäftsführer“, sagte der Angeklagte. Bis zum 30. November 2017 sei er fest angestellt gewesen und für das operative Geschäft zuständig gewesen. Als Geschäftsführerin der Agentur war offiziell seine Ehefrau eingetragen. Diese, so sagte der Angeklagte, sei „im Wortlaut gleich“ bereits rechtskräftig verurteilt worden.

Er habe zudem über die Situation seiner Firma informiert. Er habe den Insolvenzantrag beim Amtsgericht in den Briefkasten geworfen, er habe auch das Finanzamt, die Bank und die Samtgemeinde Brome in Kenntnis gesetzt. Das Geschäft habe er zudem nicht weiterbetrieben.

Der Richter: „Hier sind Sie für mich faktischer Geschäftsführer gewesen“

Was er denn unter operativem Geschäft verstehe, wollte der Richter von dem Mann wissen. Der nannte nicht nur seine eigentliche Tätigkeit, sondern auch die Betreuung von Mitarbeitern als seine Aufgabe.

Sich um Mitarbeiter kümmern, mit dem Finanzamt reden, An- und Abmeldungen vornehmen, seien administrative Tätigkeiten, hielt ihm der Richter vor. Wer sich administrativ einbinden lasse und dann noch der Ehemann der Geschäftsführerin sei, brauche sich nicht zu wundern, wenn er als Geschäftsführer angesehen werde, sagte der Richter. „Hier sind Sie für mich faktischer Geschäftsführer gewesen“, sagte der Richter. Zudem betonte er, dass der Strafbefehl, den die Ehefrau des 53-Jährigen erhalten habe, so was von günstig gewesen sei, „das habe ich selten gesehen“.

Der 53-Jährige nimmt seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück

Der Richter wies den Angeklagten darauf hin, dass die in seinem Strafbefehl vorgesehene Strafe von 260 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro ebenfalls milde sei und ein Urteil ihn teurer zu stehen kommen würde. Ob man den Tagessatz denn auf 25 Euro senken könne, wollte der Angeklagte wissen. Der Richter verneinte. Der 53-Jährige nahm seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, sodass er nun 7800 Euro bezahlen muss.