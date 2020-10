Rektorin will Schule in Hattorf/Heiligendorf als Lebensort

Hattorf/Heiligendorf. Man kann nicht gerade behaupten, dass es ruhige Zeiten sind, in denen Karin Henniges die Leitung der Grundschule Schunterwiesen übernommen hat: Wie alle Schulen müssen sie und ihr Team das Beste aus den immer neuen Corona-Herausforderungen machen. Dann ist da noch die im nächsten Schuljahr anstehende Dreizügigkeit; dafür sind umfangreiche Bauarbeiten am Standort Heiligendorf erforderlich. Und außerdem steht dort noch eine Brandschutzsanierung an.

Auf ihr Team kann sich die Nachfolgerin von Susanne Rinker-Hankel, die im Sommer in den Ruhestand verabschiedet wurde, verlassen: „Ich habe ein tolles Kollegium, das mich bei meiner Bewerbung unterstützt hat“, erzählt die 42-jährige alleinerziehende Mutter eines Sohnes und einer Tochter. Insgesamt umfasst das Team der Ganztagsschule 19 Mitarbeiterinnen und einen Praktikanten.

Hattorferin hat Schule im Dorf als Ziel

Für Karin Henniges ist ihre neue Stelle ihr Traumberuf, verrät die Hattorferin: „Schule im Dorf – das ist mein Ziel. Jeder kennt jeden. Ich wollte immer irgendwann die Schule im Dorf leiten. Ich hätte auch keine andere Schule leiten wollen. Dann wäre ich hier lieber weiter ,normale’ Lehrerin geblieben.“ Ihr seien die Sorgen und Wünsche der Schüler und Eltern wichtig. Zugleich schätzt sie aber auch „alle Vorzüge von Wolfsburg mit seiner modernen Bildungslandschaft“.

Schon seit 2007 arbeitet die Pädagogin an der Grundschule in Hattorf, die 2013 mit Heiligendorf fusionierte. 90 Schüler in Hattorf und 93 in Heiligendorf gibt es aktuell. Sie stammt aus Seesen, hat in Braunschweig Lehramt studiert und trat 2002 an der Orientierungsstufe Hellwinkel ihre erste Stelle an. Nach deren Schließung wechselte sie zur Porsche-Realschule, ehe sie nach Hattorf kam. Neben der neuen Aufgabe als Schulleiterin hat sie in Hattorf die zweite Klasse, ihre Fächer sind Mathematik und Deutsch.

Digitalisierung an der Schule will sie vorantreiben

„Ich will mich erst einmal einarbeiten, es gibt viel zu sichten. Und ich will die Kontakte im Dorf weiter ausbauen“, sagt die Rektorin. Große Veränderungen habe sie zunächst nicht geplant. „In welche Richtung wir uns pädagogisch weiterentwickeln werden, das gehen wir nächstes Jahr an.“ Klar ist für sie allerdings schon: „Digitalisierung ist ein Thema, das ich an der Schule vorantreiben möchte.“

Grundsätzlich sagt die Rektorin: „Mir ist wichtig, Schule als Lebensort zu gestalten. Mehr als 100 Kinder nehmen am Ganztag teil. Sie verbringen mehr Zeit mit uns als zu Hause im Kinderzimmer. Da ist es wichtig, viele Räume zu schaffen.“ Ihr Motto: „Leben – lachen – lernen.“

Corona-Auswirkungen zeigen sich bei Arbeitsverhalten der Schüler

Das Thema, das derzeit alle bewegt, ist auch in der Grundschule allgegenwärtig. „Corona ist auch hier ein Thema, das den Eltern Sorgen bereitet“, berichtet Karin Henniges. Da komme beispielsweise die Frage auf, ob die Viertklässler ausreichend aufs Gymnasium vorbereitet seien.

Inhaltlich falle der lange eingeschränkte Unterricht kaum auf, betont die Schulleiterin. „Wir hatten Pläne geschrieben, und die Kinder haben mit ihren Eltern fleißig gelernt. Aber was das Arbeitsverhalten angeht, zum Beispiel Ruhe zu bewahren, fehlt da etwas. Die Schüler waren ja monatelang allein.“



