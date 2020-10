Grippeimpfung: Polizisten müssen sie zur Hälfte selbst zahlen

Es gibt ja so manches, was in diesen Zeiten uneinheitlich verordnet wird und zum kritischen Nachdenken anregt... Das gilt aber nicht nur für Corona, sondern auch für die Grippe. Ein Beispiel ist, dass Niedersachsens Polizei-Beschäftigte die Grippe-Impfung teils selbst zahlen sollen: Anders als bisher übernimmt die Heilfürsorge nur noch die Hälfe der Kosten – laut einer Bestimmung, die just zum 1. Oktober „angepasst“ wurde. Einen „passenderen Termin“ hätte man wahrlich kaum auswählen können: Die Corona-Zahlen schnellen in ungeahnte Höhen, die Grippeimpfung wird allüberall empfohlen, und Polizisten gehören zweifelsfrei zu den Gruppen, die im Alltag Kontakt zu vielen Menschen haben und diesen zuweilen recht nahe kommen müssen. Den Einspruch der Gewerkschaft, dass „es nicht vermittelbar ist, warum sie Schutzmaßnahmen selbst finanzieren müssen“, kann man auch als Nicht-Betroffener nur unterstreichen.

Die Argumentation der Gewerkschaft der Polizei im Detail GdP-Landesvorsitzender Dietmar Schilff: „Meine Kolleginnen und Kollegen haben auch in Coronazeiten engen Kontakt mit vielen Menschen. Sowohl Corona als auch Influenza sorgen für eine konkrete Ansteckungsgefahr. Es ist nicht vermittelbar, warum sie Schutzmaßnahmen selbst finanzieren müssen.“ Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt eine Impfung für Menschen mit einem erhöhten beruflichen Risiko sowie für Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Nach Auffassung der GdP gehören Polizeibeschäftigte hier eindeutig dazu. Aus diesem Grunde bekräftigt die GdP Niedersachsen, die im engen Austausch mit dem Innenminister steht, die Forderung an die Landesregierung, die Kosten für die Heilfürsorgeberechtigte zu 100 Prozent zu erstatten. „Jetzt muss eine schnelle und unbürokratische Lösung mit dem Finanzministerium gefunden werden“, betont Schilff.