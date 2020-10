Immer mehr Müll landet in Wolfsburgs Natur

Ausgediente Matratzen, alte Autoreifen, defekte Kühlschränke, leere Batterien oder volle Windeln – das alles und noch viel mehr findet man fast täglich in Wolfsburg. Allerdings nicht im Entsorgungszentrum oder im Müllcontainer, sondern illegal im öffentlichen Raum oder in der Natur entsorgt. „Die Kosten für die Entsorgung wilder Müllablagerungen sind in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen“, sagt Dr. Herbert Engel.

In dieser Woche schickte der Chef der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) seine Mitarbeiter zum wiederholten Mal in den Gerta-Overbeck-Ring nach Reislingen-Südwest. Dort türmte sich ein großer, illegaler Sperrmüllhaufen. „Die so entstehenden zusätzlichen Kosten sind am Ende von allen Gebührenzahlern zu tragen“, betont Engel.

Wohin gehört der Müll?

In Wolfsburg ist es so geregelt: Restmüll kommt in die graue, Biomüll in die grüne und Papier in die blaue Tonne, Verpackungen gehören in den gelben Sack. Außerdem können die Wolfsburger kostenlos bis zu viermal im Jahr einen Sperrmülltermin für eine Abholung von maximal fünf Kubikmetern beantragen. Und trotzdem landen immer wieder Bauschutt, Flaschen oder Kartons in der Umwelt. Übrigens: Auch „Beistellungen“ an Wertstoffsammelplätzen (dezentrale Altpapier-, Altglas- oder Altkleidercontainer) sind wilde Müllablagerungen. Der Verursacher kann hierfür zur Kasse gebeten werden. „Vielen Menschen ist das gar nicht bekannt. Hier führt oftmals die Unkenntnis zu einer Ordnungswidrigkeit“, sagt Engel. Der WAS-Chef bittet deshalb, bei vollen Containern die Abfälle nicht daneben zu stellen. Das Entsorgungszentrum nehme diese Wertstoffe gebührenfrei entgegen. Die eher schmalen Öffnungen in den großen Papiercontainern dienen übrigens der Unfallvorbeugung. „Es darf kein Kind einen Kopf durchstecken können“, erklärt Engel.

Werden die Müllsünder ermittelt?

Das wird versucht, aber es ist in der Praxis nur schwer möglich. Denn nur die wenigstens Umweltsünder hinterlassen ihre Adresse oder werden auf frischer Tat ertappt. Die Untere Abfallbehörde der Stadt Wolfsburg hat in 2019 insgesamt 107 Verfahren wegen illegaler Müllentsorgung eingeleitet. In 2020 sind es bereits 163. Bei diesen Verfahren handelt es sich vor allem um Altpapierablagerungen neben öffentlichen Altpapier-Containern. Diese Ordnungswidrigkeit kostet in der Regel 30 Euro. „Hier könnte die Stadt eine wesentlich höhere Strafe ansetzen“, findet CDU-Ratsfrau Melissa Koch. Die CDU-Fraktion traf sich kürzlich mit WAS-Chef Engel, um sich über die Müllproblematik in Wolfsburg zu informieren. „Es ist nicht leicht, hier eine schnelle Lösung zu finden“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Kassel. Die Höhe des Bußgeldes richtet sich übrigens unter anderem nach der Abfallart und -menge. Gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz können illegale Müllablagerungen mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

Wie ist die Entwicklung in Wolfsburg?

Insbesondere seit 2018 hat die WAS deutliche Mehrbelastungen aufgrund illegaler Müllentsorgung zu verzeichnen. Lagen die Kosten für den außerplanmäßigen Bedarf an Personal- und Fahrzeugkapazitäten 2018 noch bei 32.500 Euro, stiegen sie 2019 auf 41.000 Euro. Für 2020 rechnet Engel mit Zusatzkosten von 46.000 Euro. Hinzu kommen noch zusätzliche Kosten für den Einsatz von Spezialfirmen. In diesem Jahr sind das bereits 5000 Euro. In 2020 gab es monatlich 18 Einsätze von Sperrmüllfahrzeugen, um wilden Müll einzusammeln. Die Straßenreinigung verzeichnete 26 solcher Einsätze pro Monat. „Dauer und Kosten dieser Einsätze sind deutlich höher, da sie extra und außerhalb der Regeltour anfallen“, erläutert Engel.

Wie lange warte ich auf einen Sperrmülltermin?

Das ist unterschiedlich. Es können acht Wochen, aber auch acht Tage sein. „Wir planen die Touren logistisch so, dass wir die Termine sammeln. Wenn noch Kapazitäten für einen Ort oder einen Stadtteil frei sind, kann es auch mal schneller gehen“, erklärt Engel.

Warum setzt die WAS nicht mehr Mitarbeiter ein?

Die Corona-Pandemie hat auch den Alltag der Müllentsorger auf den Kopf gestellt. „Wir arbeiten in festen Teams, die nicht durchmischt werden und sich weder beim Umziehen noch Duschen begegnen dürfen“, sagt Engel. So müsse im Fall einer Corona-Infektion nicht die ganze Belegschaft in Quarantäne. „Dadurch sind wir aber auch nicht mehr so flexibel.“ Hinzu kommt: Die nicht planbaren Einsätze von illegaler Müllentsorgung führen dazu, dass die Kapazitäten meist in der regulären Sperrmüllentsorgung fehlen. Und: Auch die WAS-Mitarbeiter haben ein Recht auf Urlaub oder werden mal krank.

Welche Rolle spielt Corona?

Den Lockdown im März nutzten viele Wolfsburger, um zu Renovieren oder Garagen, Keller und Dachböden zu entrümpeln. Im Sommerurlaub blieben viele der sonst so reiselustigen Wolfsburger zu Hause und räumten weiter auf. „Da hat sich einiges an Müll aufgestaut", meint Engel. Aufgrund geschlossener Kneipen und Bars trafen sich manche Gruppen zum Feiern im Freien. Die Hinterlassenschaften waren im Sommer unter anderem am Laagberg regelmäßig zu finden. „Es liegt aber nicht nur an Corona“, meint Engel. „Leider stellen wir eine zunehmende Gleichgültigkeit bei der Müllentsorgung fest.“ Dieses Phänomen sei allerdings nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in anderen Städten zu beobachten.

