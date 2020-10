Wolfsburger Marvin Böhm will „Koch des Jahres“ werden

Die Kandidaten des renommierten Live-Wettbewerbs „Der Koch des Jahres“ stehen fest. Aus Wolfsburg geht Lokalmatador Marvin Böhm, Souschef im Drei-Sterne-Restaurant Aqua, ins Rennen. Zweimal hat er an dem Wettbewerb „Koch des Jahres“ bereits teilgenommen. 2019 schaffte er es bis ins Finale und belegte den dritten Platz. Am 16. November wird er nun abermals sein Können im Globana bei Leipzig vor einem einzigartigen Branchennetzwerk und einer hochkarätigen Jury unter Beweis stellen, heißt es in einer Mitteilung.

Böhm ist sicherlich der „Koch des Jahres“-Kandidat, der die meiste Wettbewerbserfahrung mitbringt. Seit nunmehr zwölf Jahren stellt er sich regelmäßig verschiedensten Herausforderungen, darunter diverse Jugendmeisterschaften, „die jungen Wilden“ oder der Bocuse d’Or. Auch „Koch des Jahres“ ist kein Neuland für den gebürtigen Wolfsburger.

Seit zehn Jahren Souschef im Aqua

Jetzt will es Böhm noch einmal wissen, mit seinem Bewerbermenü ließ er hundert Konkurrenten hinter sich und zählt nun zu den besten Acht. Der 32-Jährige ist seit nunmehr zehn Jahren Souschef im Aqua. Nicht zuletzt holt er sich seine Inspirationen für neue Gerichte oft aus dem künstlerischen Bereich, beispielsweise durch bestimmte Formen und Linien.

red