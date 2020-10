Gastronomin: „Ich halte durch – bis zum bitteren Ende“

Seit 23 Jahren ist Christiane Schuster das Gesicht der Brackstedter Mühle. Eine Krise wie die aktuelle hat sie noch nie erlebt. „Hat das überhaupt irgendjemand von uns bisher mitmachen müssen“, fragte sie in einem von Emotionen geprägten Gespräch mit unserer Zeitung. Es geht um Existenzen, gleichermaßen die der Gastronomen und deren Teams. Die Krise zehrt: „Es fängt an, einen zu zermürben“, gesteht die sonst stark und resolut wirkende Frau. Manchmal muss sie tief durchatmen, um das Gespräch fortsetzen zu können.

An manchen Tagen herrscht „tote Hose“

Wir waren am Freitag zu Gast bei Schuster. Die Wochenenden seien ohnehin schwächer, doch an diesem Tag herrscht „tote Hose“, wie sie sagt. Ein Staubsauger heult. Die Fliesen sind feucht vom Wischen. Türen bleiben geöffnet. Durchzug ist wichtig. Christiane Schuster führt uns herum. Im Frühstücksraum sind zwei Tische eingedeckt. Buffet gibt es nicht, dafür den Frühstücksteller mit Folie abgedeckt. Überall stehen auffällige orangene Flaschen mit Desinfektionsmittel. Schuster erlaubt einen Blick ins Kühlhaus: gähnende Leere. Die Speisekarte ist übersichtlich auf eine laminierte Doppelseite geschrumpft. „Wir müssen Kosten senken“, sagt die Gastronomin.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

50 Betten bietet das Hotel. „Wir haben eine Auslastung von 20 bis 25 Prozent“, so Schuster. Später wird ein Gast aus Neuss auschecken. Einige Tage war er in Brackstedt, weil er seine Wurzeln in Wolfsburg hat.

Das Beherbergungsverbot hatte die Mühle zum Glück, wie die Chefin erklärt, nicht getroffen. Der Gast heißt Markus Bordeling. „Man kommt sich vor, als sei man alleine im Hotel“, sagt er. Das habe Vorteile, mehr Platz beim Frühstück etwa. Ein verzerrtes Lächeln huscht Christiane Schuster über die Lippen. Es löst sich in Dankbarkeit auf: „Ich habe mich sehr wohl gefühlt“, schiebt Bordeling hinterher.

„Zu Beginn des Lockdowns war niemandem klar, welches Ausmaß das annehmen würde“

Die Krise begann am 13. März, dem Freitag, der den Beginn des Lockdowns markierte. „Ich habe meine Bank um Geduld gebeten, bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit für meine Beschäftigten angemeldet und dann bei der N-Bank einen Account eingerichtet. Danach bin ich heim und habe ausgiebigst geheult“, erinnert sich Schuster. Gleich am nächsten Tag sei sie voller Euphorie gewesen. „Das liegt am weltbesten Team.“ Doch da war noch ein Aspekt: „Niemandem war zu dem Zeitpunkt klar, welche Ausmaße das annehmen würde“, sagt die Gastronomin später.

Zunächst aber erzählt sie von Projekten, die ihr Team je nach Fähigkeiten während des Lockdowns umgesetzt hat, etwa Stühle neu beziehen, Tische überarbeiten, Hotelzimmer streichen, Gemüse- und Kräutergarten anlegen. Lebensmittelvorräte wurden eingekocht. „Wir haben uns alte Weckgläser geliehen, eingekocht und die Gläser dann verkauft“, erzählt die Gastronomin, „das kam gut an.“ … und fing wohl zumindest einen winzigen Teil der Verluste auf.

Brackstedter Mühle – Die Existenz steht durch Corona auf dem Spiel

Die Euphorie verflog. Im Mai öffnete das Haus wieder – unter Corona-Bedingungen. „Wir waren heilfroh. Die meisten unserer Gäste haben Verständnis für alles“, so Schuster. Allerdings haben Lockdown und die sich immer wieder ändernden Regeln bis heute Folgen: „Hochzeiten, Veranstaltungen – wir mussten alles absagen.“ Stets gemäß Corona-Regeln. Schuster hält sie ein, steckt dafür Ärger mit Gästen ein. Einige warfen ihr demnach vor, sie als Gast abzulehnen. „Ich kann mir meine Gäste derzeit nicht aussuchen. Aber es ist meine Existenz, die auf dem Spiel steht.“ Den Sommer konnte sie retten, weil viele kleine Veranstaltungen draußen stattfinden durften. „Wir haben den Platz. Doch jetzt, wo der Winter kommt …?“

Christiane Schuster rechnet für das laufende Jahr mit Verlusten, die die Sechstelligkeit erreichen könnten, trotz staatlicher Hilfen. „Die sind gut, und ja, man muss sich Zeit nehmen, aber das Geld gibt es dann schnell.“ Gleichwohl: Die Fixkostenhilfe deckt die Fixkosten nicht. Die beiden Weihnachtsfeiertage, glaubt sie, werden ein Lichtblick. Den Rest hat sie abgeschrieben. Das Frühjahr müsse wieder laufen. „Meinetwegen mit Maske und Desinfektion, aber es muss mehr Normalität her“, sagt die Gastronomin. Sonst? „Werden viele Häuser nicht mehr existieren“, prognostiziert sie. Und die Brackstedter Mühle? „Ich lasse mich von dieser Krise nicht zerstören“, gibt Schuster sich kämpferisch, „Ich halte durch – bis zum bitteren Ende.“

Das Telefon geht. Eine Dame möchte eine größere private Feier im Sommer des nächsten Jahres anmelden. Schuster muss ihr zumindest zum Wunschtermin einen Korb geben. Der Kalender ist voll, jedenfalls noch.

Hier lesen Sie mehr zum Thema Corona: