Wolfsburg: Autofahrer begeht Tankbetrug und Urkundenfälschung

Der Mann tankte an einer Tankstelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße, ohne die Rechnung in Höhe von rund 100 Euro zu bezahlen. (Symbolfoto)

Wolfsburg. Der Mann montiert Kennzeichen von einem Polo ab und tankt an einer Tankstelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße, ohne zu bezahlen.

Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss muss sich ein 24-jähriger Toyota-Fahrer verantworten. Zusätzlich wurden Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichendiebstahls, Tankbetrugs und Urkundenfälschung gegen den Mann eingeleitet, der in der Nacht zum Sonntag von Polizisten gestoppt wurde. Sein Toyota-Geländewagen, der mit russischen Kennzeichen versehen war, wurde sicher abgestellt, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann fährt mit überhöhter Geschwindigkeit und ignoriert das Rotlicht einer Ampel

Den Ermittlungen nach fiel der 24-Jährige einer Streifenbesatzung in der Nacht zum Sonntag um

2.50 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße auf, als er stadtauswärts in Richtung Fallersleben mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und dabei das Rotlicht einer Ampel ignorierte. Schon während der Verfolgung zur Verkehrskontrolle stellten die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes fest, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen eigentlich für einen Polo ausgegeben war.

Ein Alkoholtest des Fahrers ergibt 0,99 Promille

Bei der späteren Überprüfung des 24-Jährigen räumte dieser ein, er habe gerade zuvor diese Kennzeichen von einem Polo abmontiert und danach an einer Tankstelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße getankt, ohne die Rechnung in Höhe von rund 100 Euro zu bezahlen. Außerdem ergab ein Alkoholtest des Fahrers 0,99 Promille. Daher wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

red