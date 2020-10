Wolfsburger setzt sich mit 4,66 Promille wieder ans Steuer

4,66 Promille hatte ein 57-jähriger Tiguan-Fahrer, den Beamte der Polizei Fallersleben in Heiligendorf am Montagnachmittag aus dem Verkehr zogen. (Symbolfoto)

4,66 Promille hatte ein 57-jähriger Tiguan-Fahrer, den Beamte der Polizei Fallersleben in Heiligendorf am Montagnachmittag aus dem Verkehr zogen. Da sich der volltrunkene Wolfsburger anderthalb Stunden später trotz polizeilichen Verbots erneut ans Steuer setzte, muss er sich nun zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten, wie die Polizei mitteilt.

Mann verletzt sich beim Aussteigen bei einem Sturz am Kopf – Zeugen rufen die Polizei

Zeugen hatten die Polizei verständigt, als der 57-Jährige mit seinem Tiguan zunächst um 14 Uhr an der Barnstorfer Straße hielt und sich nach dem Aussteigen bei einem Sturz am Kopf verletzte. Da der Wolfsburger angab, am Mittag eine Weinschorle getrunken zu haben, führten die Polizisten ein Alkoholtest durch. „Mit dem Ergebnis von 4,66 Promille ist jeder Fahrer absolut fahruntüchtig“, kommentierte ein Beamter das Ergebnis. Nach einer Blutprobe im Klinikum wurde der 57-Jährige entlassen.

Polizisten untersagen dem Mann das weitere Führen von Kraftfahrzeugen

Zum Abschluss untersagten die Polizisten dem Fahrer das weitere Führen von Kraftfahrzeugen, stellten seinen Führerschein sicher und ebenfalls den Fahrzeugschlüssel. Als die Beamten sich danach um das sichere Abstellen des Autos kümmerten, erschien der 57-Jährige erneut – diesmal mit einem geliehenen Golf – in der Barnstorfer Straße. Daraufhin wurde dem immer noch volltrunkenen Beschuldigten erneut eine Blutprobe entnommen und auch der Fahrzeugschlüssel des Golfs sichergestellt. Der 57-Jährige verbrachte anschließend zur Ausnüchterung den Abend bis 0.30 Uhr in einer Gewahrsamszelle in Wolfsburg.

