Weihnachtszauber in Fallersleben fällt wegen Corona-Lage aus

Das Risiko wollen die ehrenamtlichen Organisatoren nicht eingehen – und radikale Abstriche bei der hohen Qualität der beliebten Veranstaltung wollen sie auch nicht machen. Daher hat sich der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben entscheiden, den dreitägigen Weihnachtszauber am ersten Adventswochenende wegen der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Verein kann die hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen nicht leisten

„Der Fallersleber Weihnachtszauber kann nicht stattfinden, denn wir können ein Hygienekonzept und die weiteren Anforderungen nicht leisten“, sagte Vereinsvorsitzende Bärbel Weist am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir wollen außerdem die Qualität des Marktes nicht verschlechtern und hoffen hoffen, dass wir nächstes Jahr bessere Voraussetzungen haben.“

Wie die Vorsitzende weiter berichtete, habe es Gespräche mit dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt gegeben. Zudem sei wegen der Pandemie-Entwicklung in den vergangenen Monaten ohnehin schon Einiges in Frage gestellt worden. Und nicht zuletzt habe es eine Umfrage im Vorstand und unter den anderen Mitgliedern gegeben.

Ohne Glühwein und Bratwurst wär’s irgendwie kein Weihnachtsmarkt

Auch die vielen Kooperationspartner bei dem Weihnachtsmarkt habe man bei der Entscheidung berücksichtigen müssen, erläuterte Weist. Das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum und der Gewölbekeller befinden sich im Schloss und damit in einem städtischen Gebäude mit eigenem Hygienekonzept, ebenso wie das benachbarte Jugendzentrum Forsthaus.

Hinzu kommen Schulfördervereine, Kindertagesstätten und Chöre, die ebenfalls immer fester Bestandteil des Weihnachtszaubers waren. Das Haftungsrisiko sei einfach zu hoch. „Und wenn kein Glühwein ausgeschenkt und keine Bratwurst gegessen werden dürfte, wär’s doch irgendwie auch kein Weihnachtsmarkt“, betonte Weist.

Absage war für Kultur- und Denkmalverein unausweichlich

Am Ende waren es also mehrere Aspekte, die die Absage der stimmungsvollen Veranstaltung am und im Fallersleber Schloss für den Kultur- und Denkmalverein unausweichlich machten. Man habe eigentlich nur noch die Corona-Krisenrunde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch abwarten wollen, ehe die Entscheidung offiziell bekanntgegeben werden sollte, berichtete die Vorsitzende. „Allerdings haben sich die Zahlen ja auch hier schon stark verschlechtert.“

Lesen Sie auch:

Hier lesen Sie mehr zum Thema Corona: