Täter zerkratzt in Wolfsburg Golf: 4000 Euro Schaden

Im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel hinterließ ein unbekannter Täter an einem abgestellten VW Golf einen Schaden von rund 4000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Den Ermittlungen nach zerkratzte der Täter die komplette linke Fahrzeugseite des Fahrzeugs.

Der Golf stand auf einem Hausparkplatz in der Straße Am Krokusplan

Der Golf wurde am Montagabend auf einem Hausparkplatz in der Straße Am Krokusplan nahe der Schreberstraße abgestellt. Am Dienstagnachmittag entdeckte der Besitzer den Schaden und erstattete am nächsten Tag Anzeige. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Zeugen sollen sich am die Polizeiwache unter (05361) 46460 wenden.

red