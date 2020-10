A 39: Wolfsburger Auffahrten werden am 1. November gesperrt

Auf der Autobahn 39 finden in Wolfsburg am Sonntag, 1. November, Markierungsarbeiten statt.

Auf der Autobahn 39 finden in Wolfsburg am Sonntag, 1. November, Markierungsarbeiten statt. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mit. Dadurch werden folgende Auffahrten in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt: Auffahrt von der Braunschweiger Straße

(K 92), Auffahrt in der Anschlussstelle Mörse (L 294).

Markierungsarbeiten zwischen 5 und 22 Uhr

Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weiter mitteilt, erfolgen die Arbeiten zwischen

5 und 22 Uhr. Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich. Innerörtliche Umleitungen sind ausgeschildert. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

red