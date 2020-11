Nichts ist zufällig. Florian Adamek wartet geduldig auf die „richtigen Lichtverhältnisse“. Er baut eigene Kulissen auf. Er verweist störende Passanten. Er pirscht im Harz nach Wasserläufen, sucht eine ungewöhnliche Perspektive, lässt sich Zeit.

Nichts ist in Photoshop entstanden, aber elektronisch bearbeitet – keineswegs in der Dunkelkammer. Er feilt an dazu passenden Bildtiteln: Harmonie, Milchstraße, Blitzlicht, Corona... „Ich möchte etwas Neues machen“, bekennt der 27-jährige Wolfsburger.

Der Künstler wandelt ein wenig auf den Spuren des Bauhauses

Und traut sich, erstmals öffentlich in der Galerie der neuen Porschehütte seine Auffassung von Fotografie auszustellen. Es ist eine Doppelausstellung, denn „Flowpixel“ liebt das natürliche Dunkel über der Stadt ebenso wie die erhellte Landschaft, um Aufnahmen zu gestalten.

Dabei wandelt er ein wenig auf den Spuren des Bauhauses (László Moholy-Nagy), Heinrich Heidersberger, vielleicht auch des Wolfsburgers Steffen Kluge, sofern man von ihnen weiß. 200 Jahre Fotogeschichte sind eben da. Der Wunsch, mit Licht zu malen, also auch. Aber, so wie „Flowpixel“ das macht, ist es ein eigener, neuer Stil – und eine ungewöhnliche Sichtweise.

„Das Fotografieren ist ein Ausgleich zum Alltag, lässt mich zur Ruhe kommen“

Also, der junge Fotokünstler baut aus verschiedenen Materialien geometrische Körper, unter anderem eine aus Farbringen kombinierte Halbkugel. Diese stellt er im Dunkeln draußen in der Stadt auf, beleuchtet von den Lichtern der Autostadt im Wake-Park zum Beispiel. Oder er wartet auf den weißen Blitz am Abendhimmel, sieht die in eine Lagune ragenden, begehbaren Trennstreifen, rückt von Algen grün schimmernde Steine in den Vordergrund, fotografiert die Brücke über einem Bergeinschnitt auf ihrem Scheitelpunkt, die Schaumkronen eines Wasserfalls von oben.

„Das Fotografieren ist ein Ausgleich zum Alltag, lässt mich zur Ruhe kommen“, bekennt er. Viele Besucher wollen mehr wissen, über seine Arbeit, seine Fotos. Alles ist noch so neu und ungewohnt. Auch die Bildformate. Aber gefragt.

„Wir gehen damit in den Dezember“, betont Galeristin Dietlinde Zimbelmann-Kerbstadt, denn im November muss auch die Porschehütte wegen der Corona-Auflagen schließen.