Erst der Stromspar-Check in Wolfsburg – dann 300 Euro sparen

Wolfsburg. Zum 500. Mal fand kürzlich das kostenlose Angebot in einem Wolfsburger Haushalt statt. Es richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen.

Der 500. Wolfsburger Haushalt hat kürzlich seinen Energie- und Wasserverbrauch checken lassen. Durch den Einsatz von Messgeräten vor Ort konnten die Helfer des kostenlosen Stromspar-Checks etliche Stromfresser ermitteln. Auf dieser Grundlage wurde für den Haushalt ein kostenfreies individuelles Stromspar-Paket, bestehend aus LED-Lampen, schaltbaren Steckdosenleisten und einem wassersparenden Duschkopf zusammengestellt, schreibt die Stadt. In einem zweiten Haushaltsbesuch wurden die Geräte direkt vor Ort eingebaut.

Seit Start des Wolfsburger Stromspar-Checks im April 2016 wurden bereits 4590 Energiesparlampen, 483 wassersparende Duschköpfe und 213 Zeitschaltuhren durch die Stromsparhelfer in Wolfsburg verteilt. Ehemalige Langzeitarbeitslose, die zu Stromsparhelfern ausgebildet werden, informieren, wie mit einfachen und wirkungsvollen Maßnahmen Strom und Geld gespart werden kann. Durchschnittlich lässt sich mithilfe des Stromspar-Checks der Verbrauch pro Haushalt um etwa 800 Kilowattstunden Strom und rund 21 Kubikmeter Wasser im Jahr senken.

Beim Schaumbad, Duschen und Lüften sind Einsparungen möglich

„Das entspricht rund 300 Euro pro Jahr mehr für die Haushaltskasse“, berichtet Matthias Nagel, der seit vier Jahren für den Stromspar-Check tätig ist. Aber auch durch Änderungen des Nutzerverhaltens könnten erhebliche Einsparungen erzielt werden. „Ich rechne den Leuten vor, was es heißt, jeden Tag eine halbe Stunde lang zu duschen oder sich jeden Tag ein Schaumbad zu gönnen. Aber auch falsches Lüften und Heizen sei meist die Ursache für einen zu hohen Energieverbrauch“, erklärt Nagel.

Den Stromspar-Check können alle Haushalte in Wolfsburg kostenlos nutzen, die Sozialleistungen beziehen oder deren Einkommen unterhalb der Pfändungsgrenze liegt. Das Angebot richtet sich an Inhaber der Wolfsburg Card sowie an Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag und an Senioren mit geringer Rente. Interessierte melden sich unter (05361) 7023763 oder stromspar-check@energieagentur-wolfsburg.de.

Beratung auch in Corona-Zeiten

Die Beratung findet unter strengen Hygieneauflagen statt, um Haushalte und Beratende gleichermaßen zu schützen. Der detaillierte Hygieneplan umfasst unter anderem Abstandsregelungen, Desinfektion, die Nutzung von Mund-Nasen-Schutz, Lüftungshinweise sowie die telefonische Vorbereitung von Vor-Ort-Terminen.

Das Projekt wird vor Ort von der Wolfsburger Interessengruppe Sozialhilfe in Kooperation mit der Wolfsburger Energie-Agentur realisiert. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Wolfsburg, der Tafel, dem Jobcenter und der IG Metall.

„Der Stromspar-Check ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zu einem energiebewussten und klimaschonenderen Leben, sondern zugleich eine Unterstützung gerade für die Wolfsburger Haushalte, die hohe Energiekosten besonders belasten“, begrüßt Sozialdezernentin Monika Müller das Projekt. „Sozial- und umweltpolitisch ist der Stromspar-Check also eine großartige Initiative, die es fortzusetzen gilt.“

red